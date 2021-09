A miniszterelnök beszéde elején a járványhelyzetről szólt. Utalt arra, hogy az oltás eredményeként normalizálódott az élet, indultak újra a munkahelyek és az iskolák. De a járványnak lesz negyedik hulláma, ezt mutatja a növekvő fertőzésszám. A harmadik hullámot oltással győztük le, a negyediket is ezzel tudjuk legyűrni – mondta. Javasolja az oltásalapú védekezést. Szakemberek javasolják a harmadik oltást is, amely jobb, ha van, mint ha nincs. Európában mi tettük lehetővé először a harmadik oltást. December végéig mintegy 17 millió vakcina áll majd rendelkezésre, bárkit be tudunk oltani. A kormányfő kérte, hogy azok is oltakozzanak, akik eddig nem tették meg. A kormány javasolja a vészhelyzet és a rendkívüli jogrend meghosszabbítását az év végéig.