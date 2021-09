Orbán Viktor bejelentette, hogy az új magyar-orosz gázszállítási szerződés október 1-én lép hatályba és 15 évig biztonságos ellátást nyújt. Ez évi 4,5 milliárd köbméter földgázt jelent Magyarországnak. Ausztrián és Szerbián keresztül is érkezik gáz, a bizonytalan Ukrajnát sikerül kihagyni. A csökkentett rezsiárakat a most hatályba lépő szerződéssel képesek leszünk fenntartani. A kormányfő utalt arra is, hogy az elmúlt évek során a Magyar Nemzeti Bank mintegy 94 tonna aranyat vásárolt, így Magyarországon a legmagasabb az egy főre eső jutó arany mennyisége.