Nagy lelkesedés nincs bennem, mert az egész helyzet szürreális - kezdte válaszát Orbán Viktor. A tények nem számítanak, a múlt nem számít, a valóság a velük szemben ülőket egyáltalán nem érdekli, egyedül Jakab Péternek van felmentése ez alól. A kormányfő szerint a Jobbik elnökéről mindenki tudja, hogy bohóckodni jár a parlamentbe, amit mond nem kell komolyan venni, ő a világ egyetlen bohóca, akinek testőre is van. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a Jobbiknak akiket börtönnel fenyeget, azokkal utána összejár, korábban Gyurcsányt fenyegették, most az ő hóna alá járnak demokráciát tanulni. A miniszterelnök megérti, ha az ellenzéki képviselők nem adnak feltétel nélkül hitelt a szavaiknak, de legalább az EU-nak higgyenek, mert a Bizottságban ott ülnek az elvtársaik. Az Eurostat adatai közül ismertette például azt, amely szerint a súlyos nélkülözésben élők aránya egy évtized alatt 23,4-ről 8 százalékra csökkent.