Működésképtelen Covid-tesztek veszélyére figyelmeztet a forgalmazó

Az első, Európában forgalmazott, lakossági használatú antigéntesztből ismeretlen forrásokból nagy mennyiségű ellenőrizetlen szériák kerültek az országba – figyelmeztet az egyik legjelentősebb hazai Covid-teszt forgalmazója. Közleményéből kiderül, hogy akár olyan termékek is piacra kerülhettek, amelyek működésképtelenek.

A szeptembertől a médiában is megjelenő, patikákban és gyógyászatisegédeszköz-üzletekben forgalmazott lakossági Covid–19-teszt, a Boson forgalmazója figyelmezteti partnereit és a termék vásárlóit, hogy feltehetően a márka országos tájékoztató kampányát is kihasználva ellenőrizetlen külföldi forrásokból jelentős mennyiségű Boson-teszt került a hazai piacra.

Kiemelték, hogy a figyelmeztetés nem érinti a Hungaropharma Zrt.-n, a Phoenix Pharma Zrt.-n, a Bellis Zrt.-n, a Patella 96 Kft.-n és a Salus Kft.-n keresztül beszerzett termékeket, azok ugyanis ellenőrzött forrásból származnak.

Az ismeretlen eredetű termékeket a patikákban és a közösségi médiában az eredeti forgalmazó szakmai anyagainak egyes elemeit is felhasználva próbálják meg terjeszteni.

A Boson hazai márkaképviselete felhívta a figyelmet arra is, hogy ugyan az EU-ban jogilag megengedett a termékek szabad áramlása, a gyakorlatban mégis minden országban és minden termékkategóriában kontrollálható, jól behatárolható értékesítési rendszerek alakultak ki egyértelmű felelősségi határvonalakkal, amelyeket a vállalkozók többsége tiszteletben is tart, és amelyek a fogyasztókat és a szerződéses viszonteladókat is védik.

A szóban forgó szállítmányok szállítási útvonala és a termékek szállításának körülményei ugyanakkor nem azonosíthatók, így nem kontrollálható a termékek tárolásának és szállításának környezete vagy hőfoka, így az is elképzelhető, hogy

a nem hivatalos forgalmazó által piacra dobott termékek valójában működésképtelenek.

A probléma az, hogy ha nem lekövethető egy orvostechnikai termék útja a kereskedelmi forgalomba kerülés során, akkor nem lehet senkit felelősségre vonni, ha bármilyen gond adódik vele. Az eszköz dobozában akár valódi vagy nem valódi, átcsomagolt is lehet a termék.

Az ismeretlen eredetű Boson-dobozokban nem a hivatalos forgalmazó által használt többnyelvű, gyári használati útmutató szerepel, hanem egy magyar nyelvű fordítás, más országokból származó nyelvekkel, és a magyar nyelvű használati útmutatót egyes esetekben a doboz mellé adják csak.

Előfordul a hazaival megegyező doboz is, így nem könnyű a termékek beazonosítása. Ezért is fontos, hogy a patikák megfelelő minőségellenőrzési és partnerminősítési rendszerrel rendelkező nagykereskedőtől vásárolják a termékeket.

A gyártó és az eszköz hivatalos importőre, márkaképviselete, az A-Lab Pharma és kiemelt forgalmazója, az Aerosoft Kft. hangsúlyozták, hogy a forgalmazók csak a két cég által forgalomba hozott termékekért vállalnak felelősséget.

Az eredeti Boson Covid–19-antigénteszt terméket 2021 júliusa óta forgalmazza az A-Lab Pharma, az eszköz a gyógyszer-nagykereskedőkön keresztül az összes hazai patikában elérhető.

