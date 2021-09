Erős lehet a karácsonyi buliszezon, készülnek a magyar cégek

A pandémiás helyzet előtt a hazai vállalatok túlnyomó többsége (90,6%) tartott valamilyen rendezvényt. Ez a szervezési kedv csappant meg jelentősen 2020-ban, idénre viszont a piac némileg magára talált, a hazai vállalatok többségének idei tervei között szerepel még valamilyen rendezvény megtartása – mutat rá a rendezvenyhelyszinek.hu által végzett friss kutatás.

Legtöbb válaszadó jellemzően több eseménytípust is tervez párhuzamosan: 69,8%-uk biztosan tervez karácsonyi rendezvényt, 62,9% csapatépítőt, 52% céges buli szervezésén is gondolkodik, de többen terveznek a tréningeket, konferenciákat, workshopokat, sőt az elmúlt időszakban elmaradó ügyélpartik is visszatérhetnek az idei rendezvényszezonban.

A céges rendezvények létszámain azonban még mindig látszik az óvatosság: az őszi/téli időszakban a vállalatok több mint fele 50 főnél kisebb események szervezésében gondolkodik.

Online rendezvény: gyorsan jött, gyorsan ment is

A tavalyi év trendje megfordulni látszik. A járvány miatt kifejezetten erős online fókuszú eseményszervezés visszarendeződése teljesen egyértelműnek tűnik; a vállalatok elhanyagolható számban (4,4%) terveznek csak és kizárólag online rendezvényt, a többség külön élő és külön online rendezvényben is (42,7%), vagy kifejezetten élő rendezvény megtartásában (30,7%) gondolkodik az idei őszi/téli időszakban.

Felmérés alapján kimutatható új trend, hogy a cégek az utolsó pillanatig kivárnak a szervezéssel, és szinte a teljes folyamat last minute történik. Ez a jelenség az erőforrás-tervezés tekintetében komoly nehézségeket támaszt a piac szereplőivel szemben.

Összességében a piaci szereplők optimisták: a cégek 85,4%-a nyilatkozott úgy, hogy terveik szerint 2019-hez képest nagyobb összeget fordítanak majd rendezvényekre a következő években.