A Mi Hazánk Mozgalom gyerekeket fotózott a pécsi Pride-on, aztán feljelentést tett

Feljelentést tesz a Mi Hazánk Mozgalom, amiért állításuk szerint gyerekeket is láttak a pécsi Pride-rendezvényen. Lantos János, a párt politikusa a 444-nek nyilatkozva a nyár elején elfogadott, sokak szerint melegellenes elemekkel kiegészített gyermekvédelmi törvényre hivatkozott. Szavai szerint a törvényben le van írva, hogy „egy homoszexualitást népszerűsítő propagandarendezvényre egész egyszerűen nem lehet gyerekeket elvinni.”

A közelmúltban oltásellenes felhangokkal kommunikáló párt politikusa úgy vélte, a hasonló eseteket mindenkinek állampolgári kötelessége lenne jelezni, hiszen ha bűncselekményt látunk, azt is kötelességünk jelenteni. A feljelentést azonban nem a gyermekek szülei, hanem a pécsi Pride szervezői ellen tették meg.

Elvárjuk a rendőrségtől, hogy szerezzen érvényt a törvénynek

– fogalmazott. Mint kifejtette, a felvonuláson látottak szerinte megzavarhatják a gyermekek énképét.

Lantos János végezetül azt is elmondta, hogy a Fidesznek nem csak „kommunikációs állóháborút” kellene vívnia, hanem be is kellene tartatnia a nyáron meghozott, nagy vitákat kiváltó törvényt.