Rogán Antal a választási felkészülésről tartott előadást a nagyköveteknek

Különös előadást tartott Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter az augusztus végi nagyköveti értekezleten – írja a Népszava. A lap emlékeztet: a magyar diplomaták évente kétszer gyűlnek össze a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, hogy eszmét cseréljenek, és meghallgassák a kormány illetékes tagjainak, valamint szakértők előadását a legaktuálisabb nemzetközi politikai kérdésekről és azok magyar vetületéről.

A legutóbbi, augusztus 23-i eseményen Szergej Lavrov orosz külügyminiszter volt a díszvendég, aki egy tisztán protokolláris beszédet mondott, gondosan kerülve az érzékeny témákat, elsősorban az ukrán helyzetet. Ezzel szemben a magyar résztvevők közül Rogán Antal a Fidesz 2022-es választási esélyeiről kezdett el beszélni.

Olyan eligazítást tartott, mintha a Fidesz kampányszervezőinek beszélt volna. Szóba került, hogy meddig tart a választók memóriája, hogy mit kell majd nekik a kampányban sulykolni, hogy bárki is lesz az ellenzéki miniszterelnök-jelölt, mindenkire úgymond rákészültek

– mondta a lapnak az egyik forrás. Más forrásból úgy tudják, hogy Rogán Antal „a hazai és a nemzetközi baloldalról” is beszélt negatív színezetben, azt sugallva a hallgatóságnak, hogy ezzel szemben nekik is meg kell védeniük Magyarországot.

Egy harmadik informátor pedig azt mondta, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, a Fidesz-kampányok egyik fontos szervezője elismerte, hogy szoros eredményt hozhatnak a 2022-es választások, de optimistán várják a tavaszt, mert a gazdasági növekedés jelentősen meghaladja a négy, de akár a nyolc évvel ezelőttit is.

– mondta a lapnak egy diplomata.

Egy kormánytag ugyanakkor úgy látja, hogy Rogán Antal előadásában nem volt semmi meglepő vagy kirívó.

Ma már a nemzetközi politika is annyira polarizálódott, hogy egy nagykövet sem tudja megúszni, hogy időnként ne ideológiai alapon cselekedjen, elvárt a kormányhoz való lojalitás ilyen téren is. Akinek ez nem tetszik, az ne legyen ma diplomata. Ez már nem az a kor, amikor eltartott ujjal lehet szép cikkeket írni világlapokba, és vacsorákon eszmét cserélni, bele kell állni a politikai küzdelmekbe is