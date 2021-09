Új lakója van a Fővárosi Állatkertnek, egy „megözvegyült” állatot fog boldogítani

Megérkezett Veszprémből a Fővárosi Állatkertbe Szása, a tizenkét éves hím szibériai tigris. A gondozók idővel megpróbálják őt összeszoktatni Nivával, egy másik tigrissel, az állat ugyanis az év elején „megözvegyült”.

Az állatkert honlapján azt írták, hogy Szása most még az új otthonával ismerkedik, ezután kezdődhet meg az összeszoktatása a nősténnyel, amelynek párja, Norbi tavasszal pusztult el.

Szása 2009-ben született Németországban, ahonnan kölyökként, néhány hónapos korában került a Veszprémi Állatkertbe. Veszprémben most kezdenek neki egy nagymacska-komplexum kialakításának és az építkezés idejére meg kellett oldani az ottani állatok, többek között Szása elhelyezését is. Ez kapóra jött a Fővárosi Állatkertnek, mivel ők egy hímet kerestek niva mellé.

Az új tigris hétfőn érkezett meg,

jelenleg új otthonával ismerkedik, felméri a terepet, megismeri a gondozókat, és persze kitapasztalja azt is, hol kapja az ennivalót és az ivóvizet

– írták, az állatkert honlapján, hozzátéve: Szása már észrevette a nőstényt, de egyelőre még csak szomszédos kifutókban tartják őket és figyelik a reakcióikat.

Niva korábban már öt tigriskölyköt szült és nevelt fel Budapesten és nincs akadálya annak, hogy Szásával is újabb utódaik legyenek. Bár Niva már nem fiatal tigrismércével, augusztusban töltötte be tizenötödik életévét, vagyis nem biztos, hogy lesznek újabb kölykei. Akárhogy is, Szása társaságát remélhetőleg értékelni fogja.