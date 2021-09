Halálosan megfenyegették a Hableány balesetben elhunyt kapitányának ügyvédjét

Kedden folytatódott a Hableánnyal ütköző Viking Sigyn kapitányának, Jurij C-nek a büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.

A bíróságon az eredeti tervek szerint kedden a 28 halálos áldozatot követelő baleset túlélőit hallgatták volna meg, de ezt egyelőre a koreai nemzeti ünnepre való tekintettel elhalasztották. Őket végül november 10-én hallgatják meg, helyettük most néhány olyan kapitányt idéztek be, akik a baleset helyszínének közelében hajóztak. Meghallgatták továbbá a Hableány balesetben elhunyt kapitányának ügyvédjét is, aki azt mondta:

a közelmúltban halálosan megfenyegették az eljárásban betöltött szerepe miatt.

„Egy ismeretlen férfi odalépett hozzám, amikor az irodámból kijöttem még júniusban. Akkoriban sokat nyilatkoztam a tévében. Azt mondta, ha még egyszer megteszem, többedmagával felgyújtja az irodámat és hogy velem is akarnak valamit csinálni” – mondta a Blikknek dr. Gulyás Krisztián, hozzátéve: az utóbbi részt nem értette pontosan, de úgy véli, hogy egy halálos fenyegetésre utalt az illető, ezért feljelentést tett a történtek miatt.

Nemrég az is kiderült, hogy mivel a hajóroncsot nem őrizték, több ismeretlen ember is felmászott rá és a hajótest egy részét el is lopták.