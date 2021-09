Éjszaka fagyhat, aztán jön egy kisebb csoda

Az ország nagy részén esős, hideg időjárás uralkodik, azonban délután észak felől már elkezd felszakadozni a felhőzet. Az eső pedig egyre nagyobb területen szűnik majd meg − derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 16 fok között valószínű.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet szerda délután

Este tovább csökken a felhőzet, de elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén maradnak erősebben felhős területek is, és ezeken a tájakon további eső is előfordulhat. A szél az északi, északnyugati tájakon az éjszaka első felében időnként megélénkül, azonban később mérséklődik a légmozgás. Késő estére 7 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet szerda este

Éjszaka a hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok között várható, de az északi völgyekben és a homokhátságokon ennél pár fokkal hidegebb, akár gyenge fagy is lehet. Talajmenti fagy több helyen előfordulhat, ahogyan az az elmúlt napokban is előfordult. Tegnap például annyira erős volt az éjszakai lehűlés, hogy Kakucson -1,1 fokot mértek.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet csütörtök hajnalban

Az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből kiderül, hogy a hét további részében egyértelműen melegszik majd az idő. Mint írják, hétvégére akár 20−25 fokig is emelkedhet a nappali csúcshőmérséklet. Csapadék csak elvétve fordulhat elő a hét további részében. Hétvégére a hajnali fagyok is megszűnnek, és rengeteg napsütés lesz, tehát szabadtéri programokat is szervezhetünk.

A következő hetekben markáns, stabil légköri képződménynem lesz felettünk, így hőmérsékleti szélsőségekre nagyon kevés esély lesz, és nagy csapadékos helyzetek is csak ritkán alakulhatnak ki. A meteorológusok azt is elárulták, mit tartogat számunkra az ősz. Mint kiderült, Közép-Európára nézve az átlagoshoz közeli, esetleg annál kissé melegebb időre számítanak, rendkívüli csapadékos periódusok nélkül.