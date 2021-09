Ilyen budi épült 30 millióért Őrbottyánban

Minden bizonnyal az ország legdrágább vécéjére bukkant Hadházy Ákos Őrbottyánban, erről szerdai Facebook-posztjában írt a Momentum, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Civil Zugló Egyesület zuglói jelöltje.

A régi Pálos Fogadó udvarában felépült mellékhelyiségre a helyi önkormányzat nem kevesebbet, mint 29 millió 878 ezer forintot költött.

A nagyívű fejlesztés még 2019-ben történt, meglehetősen érdekes finanszírozási konstrukcióban.

Tíz környező település önkormányzata – köztük az őrbottyáni – hozta létre az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulást. Ez a szervezet a Központi Nukleáris Pénzügyi Alaptól (KNPA) kap költségvetési támogatást. A KNPA pénzeszközeinek elköltését az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetője felügyeli.

A társulás célja szerint tájékoztatási feladatokat lát el, mivel az alapítói önkormányzatok illetékességi területe mellett Püspükszilágynál radioaktív hulladékot tárolnak. A törzskönyvi kivonata szerint azonban községgazdálkodási szolgáltatásokat is végezhet. Erre tekintettel szállhatott be a wc építésbe, melyet Őrbottyán önkormányzata menedzselt.

Szabó István Ferenc a település jelenlegi polgármestere (az előző ciklusban alpolgármester volt) egyben az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás alelnöke, munkatársa pedig az a Kmetty Károly, aki 2014 és 2019 között Őrbottyán polgármestereként intézte a település ügyeit.

Ez a Társulás nem kevesebb, mint 24 millió 646 ezer forint közpénzzel támogatta a vécéfejlesztést, a maradék 5 millió 252 ezret a város költségvetéséből finanszírozták.

Szabó István polgármester az Index kérdésére nem tagadta a szokatlanul magas bekerülési összeget, de jelezte, amikor erről határoztak, nem ő volt a polgármester.

Hogy hogyan jött ki egy összeg, arra ne várja el tőlem, hogy zsigerből válaszoljak.

Szerinte minden törvényesen történt, mert így döntött az önkormányzat testülete. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az összeg a tereprendezést és a 30 négyzetméteres helyiség elektromos fejlesztési költségét is tartalmazza. A wc épületének fejlesztésére a jegyzőkönyv szerint egyébként érkezett 41 milliós ajánlat is, ehhez képest a győztes pályázó, – egy budapesti, II. kerületi egyéni vállalkozó – ajánlatának elfogadásával még jól is járt a település.

Őrbottyánban ennél alacsonyabb összegből egyébként már egy kisebb családi házat is lehet vásárolni kerttel, a polgármester szerint azonban ezeket az árakat így nem lehet összehasonlítani.

Annyi biztos, hogy a méregdrága toalett sokkal inkább lesz a település idegenforgalmi látványossága, mint a szükségletek kielégítésének helyszíne, ugyanis az ajtaja be van zárva.