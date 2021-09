Negyven darab Suzuki Vitarát vett az Orbán-kormány, ellenőrzésre fogja használni a kocsikat

A munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzésekhez negyven Suzuki Vitarát vásárolt a kormány bruttó 254 millió forintért - ismertette Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán a járműgyártó budaörsi telephelyén, ahol átadták az új autókat.

Az államtitkár ismertette, hogy a Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése elnevezésű kiemelt projekt keretében, felügyeleti, ellenőrzési célokra szerezték be a hibrid, négykerék meghajtású gépjárműveket.

Hozzátette, speciális felszereltségüknek köszönhetően az autók több funkciót is ellátnak, így a hatósági ellenőrzéseken a munkakörnyezeti tényezők méréséhez szükséges felszereléseket vagy munkabalesetek kivizsgálásához a helyszínelő berendezéseket is eljuttatják a gyakran nehéz terepen megközelíthető munkahelyekre. Így, például a legveszélyesebb építőipari és mezőgazdasági tevékenységek ellenőrzése is megoldható - fűzte hozzá az Bodó Sándor.