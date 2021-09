Balogh Samu: Csökkent a dugó a Blahánál a felújítás befejezése óta

Jelentős javulást hozott a Blaha előrehozott újranyitása a Nagykörúton, egyértelműen csökkentek a dugók − állítja Balogh Samu várostervező, a főpolgármester kabinetfőnöke az első statisztikai adatokra hivatkozva.

A városvezető a közösségi oldalán azt írta, hogy a József körúton öt kilométer per órás sebesség helyett a napközbeni átlagsebesség 40 kilométer per órára növekedett, ami azt jelenti, hogy megszűnt a masszív torlódás reggel nyolc és este nyolc között. A grafikonokon az óránként elhaladó autók számát tekintve is jól látható a forgalom javulása.

Balogh Samu visszaemlékezett, hogy a Nagykörúton szinte soha nem volt olyan forgalomkorlátozás, amit az aluljáró szigetelése miatt be kellett vezetni. Szerinte ezen segített a főváros azzal, hogy a munkálatokat felgyorsította, így a tervezettnél hamarabb sikerült visszaadni a csomópontot a forgalomnak.

Na, így lehet igazán csökkenteni a dugókon. Ezt most már a számok is igazolják

− fogalmazott a városvezető, aki szerint az éjszakai gyorshajtókra kell majd nagyobb figyelmet fordítani az elkövetkező időszakban.