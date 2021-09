Kitört a botrány Joe Biden és Boris Johnson találkozóján, kipenderítették a riportereket

Az ENSZ mostani közgyűlésére utazva kétoldalú találkozót tartott Joe Biden amerikai elnök és Boris Johnson brit miniszterelnök. A találkozó egy pontján azonban kitört a botrány. A brit miniszterelnök éppen egy Észak-Írország helyzetére vonatkozó kérdésre válaszolt, amikor nagy zajongás támadt a háttérben. A sajtósokat ugyanis a Fehér Ház munkatársai elkezdték kiebrudalni a teremből.

Eközben egy riporter a mexikói határra és a migrációs helyzetre vonatkozó kérdést kiabált be. Mivel Biden maszkban volt, nem igazán érthető a válasza, de a videót részletesen elemzők szerint azt mondhatta, hogy nem szabad erőszakot alkalmazni a bevándorlókkal szemben.

Seung Min Kim, a Washington Post munkatársa utóbb elégedetlenségét fejezte ki a történtek miatt, míg Andrew Restuccia, a Wall Street Journal munkatársa „kaotikusnak” írta le az eseményeket:

Boris Johnsontól kérdezhettek a brit újságírók, amire nem számítottunk. Amikor viszont az amerikai riporterek is megpróbáltak kérdezni Bidentől, akkor a Fehér Ház munkatársai túlkiabáltak minket.

Vélhetően az okozta a problémát, hogy az amerikai újságírók nem tudtak arról, hogy lehet kérdezni a brit miniszterelnöktől, és amikor azt látták, hogy brit kollégáik nekiállnak faggatni Boris Johnsont, akkor ők is megpróbáltak rögtönözni és feltenni a kérdéseiket. A Fehér Ház munkatársai viszont nem engedték, ebből keveredett a kalamajka. Azután egyébként, hogy elkezdték kivezetni az újságírókat, Biden is gesztikulálva jelezte, hogy vége a találkozó sajtónyilvános részének.

A FEHÉR HÁZ SZERDA ESTE TARTOTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN BORIS JOHNSONT OKOLTA A TÖRTÉNTEK MIATT.

A Washington Post szerint Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője azt mondta az esettel kapcsolatban, hogy a brit miniszterelnök a találkozó előtt nem jelezte számukra egyértelműen, hogy az amerikai újságírók is kérdezhetnek majd tőle, ez okozta a botrányt. Hozzátette: a két ország kapcsolata van olyan erős, hogy ne keletkezzen komolyabb feszültség a történtek miatt.

A Fehér Házi Tudósítók Egyesülete (WHCA) hivatalos panaszt tett a Fehér Háznál amiatt, hogy riportereik nem tehették fel kérdéseiket a brit miniszterelnöknek.

A találkozón egyébként a két politikus Észak-Írország mellett tárgyalt Afganisztánról és a klímaváltozásról is, valamint egy esetleges amerikai-brit szabadkereskedelmi megállapodásról is beszéltek. Ez utóbbi megkötéséről viszont Joe Biden azt mondta, hogy nem sok esélyt lát rá. A BBC értesülései szerint is az valószínűbb, hogy a britek inkább az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményhez (NAFTA) próbálnak meg csatlakozni.

Júniusban egyébként Joe Biden és Vlagyimir Putyin találkozója sem volt mentes a felfordulástól, akkor az orosz biztonságiak terelték ki az amerikai sajtósokat.