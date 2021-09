AZ MSZP és a Momentum elhatárolódik a karlendítéssel vádolt ózdi alpolgármestertől

Minap keveredett botrányba Ózd jobbikos alpolgármestere. Farkas Péter Barnabásról egy olyan fotó került elő, amelyen egy zsidóellenes feliratokkal ellátott épület előtt áll, és náci karlendítésre emeli a kezét. A politikus azzal védekezett, hogy ő csak integetett a társainak.

Mindez azonban a jelek szerint nem hatotta meg az MSZP-t és Momentumot.

A Momentum az antiszemitizmus semmilyen formáját nem tolerálja, így nem tudunk olyan személlyel értékközösséget vállalni, aki ilyen jelképeket használ. A Momentum elhatárolódik Farkas Péter Barnabástól és az ellenzéki előválasztáson nem támogatja a továbbiakban a kampányát

– áll a párt közleményében.

Az MSZP ennél továbbment, ők azt követelik, hogy az alpolgármester végleg vonuljon ki a közéletből.

Bárki, aki megnézi a képet, láthatja: a politikus a fotósra néz, és mosolyogva, összezárt ujjakkal pózol. Szó sincs integetésről, a környezet és a szituáció ismeretében a helyzet egyértelmű: amit látunk, az egy náci karlendítés

– írták, hozzátéve: a demokrata ellenzéki pártok nem tűrhetik el, hogy bármelyik tagjuk egy gyilkos eszme mellett álljon ki, épp ezért ugyanazt javasolják, mint a Mazsihisz:

Aki antiszemita nézeteket képvisel, és kisebbségek ellen uszít, nincs helye a magyar politikában, médiában, illetve közhivatalban!

– írták, hozzátéve: azt is kérik, hogy Farkas Péter Barnabás az előválasztáson is lépjen vissza körzetében. Ha erre nem hajlandó, akkor az MSZP fel fogja szólítani az őt még támogató pártokat, a Jobbikot, a DK-t, az LMP-t és az MMM-et, hogy hátráljanak ki mögüle.

Farkas Péter Barnabás válaszolt, elmegy a Holokauszt-múzeumba

A Jobbik által kiadott közleményben a politikus azt írta: példaértékű a Mazsihisz sajtóközleménye (amelyben a budapesti Páva utcai Holokauszt Dokumentációs Központba is meghívták), mivel a hasonló esetekre nem így szokás reagálni. Elmondta, hogy a meghívást elfogadja, annál is inkább, mivel korábban ő is múzeumigazgató volt, és ebben a minőségében látogatta meg azt a lengyelországi múzeumot is, ahol a kép készült.

Nem kívánok magyarázkodni tovább a szerencsétlen kép kapcsán – ami valóban félreértésre adhat okot – csak a szándékaimról tudok őszintén nyilatkozni: semmilyen bántó, kegyeletsértő, vagy gúnyolódó szándék nem volt bennem

– írta, hozzátéve: a Jobbik Elvi Nyilatkozata is deklarálja a gyűlöletkeltés és a szélsőséges eszmék elutasítását.



Ennek szellemében jelentem ki tehát, hogy nem számítok a szélsőséges eszméket vallók szavazataira, és elutasítok mindennemű kirekesztést faji, vallási, etnikai, társadalmi csoporttal szemben

– fogalmazott a politikus.