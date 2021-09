Egy lehetséges új hidegháborúról értekezik Orbán Viktor

Kína minden statisztikai mutatóban kezdi megelőzni az Egyesült Államokat, ami miatt változnak az erőviszonyok − olvasható Orbán Viktor heti hírlevelében. A miniszterelnök egy lehetséges hidegháború kialakulásáról ír a két ország között.

Orbán Viktor csakúgy, mint korábban, most is azt hangsúlyozta, hogy Magyarország érdeke egy erős Európai Unió. Az államfő ugyanakkor kitért arra is, hogy ugyanolyan fontos az Egyesült Államokkal való jó szövetség, miközben „Oroszországgal is észszerű és tiszteletteljes kapcsolatot kell ápolnunk”.

Az is fontos, hogy kihasználjuk a Kínával folytatott kereskedelem előnyeit, hiszen az számos előnnyel jár. Ez a helyes hozzáállás a külpolitikai célok szempontjából

− írta Orbán Viktor.

A Telexhez eljuttatott hírlevél ezen túl a magyar kormány által megszavazott járvány miatti segítségeket és adókedvezményeket is felsorolja. Szót ejt a pedofilellenes törvénymódosításról, ami miatt az Európai Bizottság „támadást indított Magyarország ellen”.

Orbán Viktor a 15 évvel ezelőtti őszödi beszédről is megemlékezik, melyhez születésnapi köszöntőkártyát is csatolt.

A hidegháború lehetőségét korábban már António Guterres, az ENSZ főtitkára is felvetette. Szerinte az Egyesült Államoknak és Kínának lépéseket kell tennie a „teljesen működésképtelenné vált” kapcsolataik javítása érdekében.

Mindenáron meg kell akadályoznunk egy hidegháborút, mert ez már más lenne, mint az előző, esetleg sokkal veszélyesebb is

− emelte ki a szervezet főtitkára.

Ezzel szemben azonban az amerikai elnök, Joe Biden nem hisz az újabb hidegháború kialakulásában. Egy hozzá közel álló tisztviselő az amerikai sajtónak arról beszélt, hogy az amerikai elnök „az erős, intenzív és az elveket tiszteletben tartó versenyben hisz”.