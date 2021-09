Hatszoros kockázattal kerültek intenzívre a gyermeket váró fertőzött nők

A tartós láz számos egészségügyi problémát okozhat azoknál a kismamáknál, akik elkapják a koronavírus-fertőzést – számolt be róla az RTL Klub Híradó.

Fokozott kockázatot jelent a Covid-fertőzés a váradósokra, jelentette ki Ács Nándor, a Semmelweis Egyetem Szülészeti Klinikájának igazgatója egy védőnőknek rendezett konferencián, ezért azt ajánlotta, hogy kismamák mindenképpen oltassák be magukat.

– fejtette ki az igazgató.

A szakember elmondta, hogy mivel a láz a legveszélyesebb egy más állapotban lévő nőre, ezért a koronavírus és az influenza is egyaránt egészségügyi kockázatot jelent rájuk, emiatt ezek ellen védekezniük kell. A koronavírus ellen két oltást javasolt a doktor.

A harmadikat vélhetően a szülés után fogjuk ajánlani, hozzáteszem, mi szakemberek is csak most tanuljuk ezt a koronavírust, az ellene való védekezést, a szövődményeit és a védőoltásokat is. Ez nem a mi fejetlenségünk, hogy adott esetben mondunk valamit és lehet, hogy két hónap múlva teljesen más az álláspontunk