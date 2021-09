Ilyen volt belülről az előválasztás összeomlása

Az előválasztás a kezdeti nehézségek ellenére – leszámítva az online szavazás lassúságát az operátorhiány miatt – gördülékenyen halad, eddig több mint kétszázezren voksoltak. Az aHang – ez a szervezet felel a technikai lebonyolításért – folyamatosan frissülő, kronologikus közleménye alapján rekonstruáljuk az eseményeket, kiegészítve a több szerkesztőséghez, köztük az Indexhez is eljutott, egy zárt Facebook-csoportból származó bejegyzésekkel és hozzászólásokkal.

Bár az előválasztás szeptember 18-án, szombaton indult, már pénteken gondok mutatkoztak a szerverek működésében.

A problémára nem tudtak azonnali megoldást találni, de minden jel az erőforrások extrém és indokolatlan túlterhelésére mutatott. A Cloudflare a legkritikusabb órákban több egyéb fenyegetést is megállított, ezek kiindulását Kínára és az Egyesült Államokra azonosította.

A szerverszoba-szolgáltatónál első ránézésre nem tapasztaltak hardveres vagy forgalmi anomáliákat, a szervernaplókon túl elsősorban a szerverszoba routerének naplófájljaira lett volna szükség, de az aHangnak adott válasz szerint ezeket nem tárolják.

Közben az aHang és a pártok informatikusai biztonsági szakértők bevonásával elemezték a helyzetet,

és mivel a problémát nem sikerült egyértelműen azonosítani, a teljes rendszer azonnali elköltöztetése mellett döntöttek, amit a csoport rögtön meg is kezdett. Az OEVB ezt követően az előválasztás hétfőig való felfüggesztéséről döntött.

Délután elértek egy felsőbb vezetőt a szerverszoba-szolgáltatónál, aki közölte, hogy

Az aHang kért minden rendelkezésre álló adatot, de csak egy grafikont kapott, amelyen jól látszik az érintett idősávokban érkezett extrém terhelés. Az nem derült ki, hogy ez milyen csatornán, honnan jött, hogyan és pontosan mire irányult. Ezeket továbbra is próbálják kideríteni.

Szerkesztőségünkhöz eljutott több képernyőfotó egy olyan Facebook-csoportból, amelynek az aktivisták mellett tagja például Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke is. A szombati leállás napján keletkezett bejegyzésekből és hozzászólásokból idézünk.

A probléma érzékeléséről szóló hozzászólásokat később felváltották az országos összeomlást jelzők:

Olyan is akadt, aki kételkedett abban, hogy támadás történt.

Ne már, ez ciki, be kell vallani, hogy lefagyott.

Néhány kommentben azt fejtegették, hogy egyáltalán miért volt szükség online rendszerre a szavazáshoz. Valaki az előzetes tesztelést firtatta:

Az indulás napján 10:31-kor közölték az előválasztás hivatalos Facebook-oldalán, hogy két órára leállítják a szavazást, és bővítik az erőforrásokat. Itt még nem volt szó külső támadásról:

Minden várakozást felülmúlóan nagy számban jelentek meg szombat reggel az előválasztáson szavazni vágyók, ez pedig a magyar demokrácia fontos sikere. A szervezők számára is váratlanul nagy részvétel miatt szükség van a technikai erőforrások azonnali bővítésére.

A pártvezetők Stop, Orbán! című közleményükben viszont már támadásnak tulajdonították a problémákat:

A hatalom emberei megijedtek attól, hogy az emberek szombat reggel tömegesen akarják kinyilvánítani a véleményüket az előválasztáson, tömegesen kívánnak hitet tenni a változás mellett. Ám hiába indítottak támadást az intézmény informatikai rendszere ellen, innen is üzenjük nekik: tervük nem fog megvalósulni. A Karmelita kolostor urainak offenzívája csak ideig-óráig akaszthatja meg a munkát, a beavatkozás elhárítása után újult erővel folytatjuk a munkát.

Szeptember 19-én kezdődött a szerverek naplófájljainak vizsgálata, és egyeztettek Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértővel, akihez eljuttatták a legfontosabb anyagokat. Közben folytatódott a szerverkörnyezet elköltöztetésének és kiépítésének folyamata, estére felépült az új rendszer „a legfejlettebb biztonsági és monitorozási funkciókkal sikeres tesztelések valósultak meg”.

Szeptember 20-án, hétfőn indult újra az előválasztás.

Szeptember 21-én 11 órakor támadás-előkészítő tevékenységet észlelt a rendszer.

Szkennelték az eleve.hu szolgáltatást, hogy információt gyűjtsenek, a normál forgalom négyszerese érkezett be, kárt nem okozott, az erőforrásokon alig látszott meg, a támadást automatikusan és manuálisan is detektáltuk, az új tárhelyszolgáltató rendszere is megerősítette a tényét.