Dobrev Klára: Ez volt az utolsó csepp a pohárban

Pénteken este rendezték az ellenzéki előválasztás miniszterelnök-jelöltjeinek második televíziós vitáját, ami több ponton is élesebb összecsapást hozott az elsőnél. Ezúttal a témák között szerepelt egyebek mellett a járványkezelés, a rezsicsökkentés és a kisebbségek jogai is. Összefoglaló videónkban megnézhetik a vita legfontosabb jeleneteit.

Az Indexen is percről percre közvetítettük az RTL Klubon folytatott mintegy 90 perces vitát, amelynek során az elsővel ellentétben már valóban egymásnak feszültek a jelöltek több kérdésben. A melegházasságról és Paksról is megoszlottak a vélemények, valamint a politikai elszámoltatásról is. Összefoglalónkat itt olvashatja a vitáról.

„Az elmúlt másfél év járványkezelése volt az utolsó csepp a pohárban, ekkor döntöttem el, hogy jelentkezem miniszterelnök-jelöltnek. Felháborító, hogy a magyar kormány nem törődik azzal, hány ember hal meg” – mondta Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje. A vita legfontosabb jeleneteiért katt a lejátszóra:

Előválasztási vita összefoglaló

Arról is beszámoltunk, hogy pénteken minden eddiginél többen szavaztak az előválasztáson, a szervezők közlése szerint a sátrakban több mint 60 ezren, az interneten pedig közel 15 ezren adták le a voksukat. Hétfő óta az előválasztáson részt vevők száma már 350 ezer felett jár. A megméretés első fordulója kedden, szeptember 28-án ér véget.