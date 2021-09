Egy fideszes, aki Gyurcsány helyett a kötelező oltással kampányol

Még júniusban indította útjára a Budai Kérdések nevű kezdeményezést Fürjes Balázs államtitkár, aki Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármester felkérésére indul jövőre Budapest 3. számú választókerületében. A két politikus egy 12 pontból álló kérdőívet állított össze, amelyet 43 ezer postaládába juttattak el. A konzultáció célja az volt, hogy kikérjék a lakosság véleményét a legfőbb helyi és országos ügyekről.

A kormánypárti politikus most arról számolt be közösségi oldalán, hogy 15 ezren válaszoltak is a megkeresésre, ezek alapján pedig összeállított egy 7+1 pontból álló javaslatcsomagot is, amelyet megválasztása esetén képviselni fog az Országgyűlésben.

A Budai Vállalások néven futó javaslatok között szerepel Buda zöldjének védelme, a János kórház teljes megújítása, vagy az MSZP-s Őrsi Gergely II. kerületi polgármesterrel közösen támogatott 56-os villamosvonal felújítása is. Ami azonban még annál is meglepőbb, minthogy egy szocialista és egy fideszes politikus közösen áll ki valamilyen ügyben, Fürjes Balázs a vállalások között megemlíti

a kötelező védőoltás bevezetését is.

Az államtitkár ráadásul házhoz is megy, ha megkérik rá az állampolgárok, csak egy e-mailt kell hozzá küldeni neki. Legyen szó akár helyi, akár országos ügyekről, bármilyen témában lehet beszélgetni a fideszes politikussal, ígérete szerint „nincs tabu”.

Fürjes nem először nyúl kormánypárti politikustól szokatlan módszerekhez, korábban egy olyan sorozatot is elindított a Facebook-oldalán, amelyben hétről hétre válaszolt videóban az őt követők kérdéseire. Egy ilyen kérdezz-felelek videóban fejtette ki véleményét például arról is, hogy mit gondol a „NER-arisztokrácia bulvárlapokból visszaköszönő, urizáló életmódjához”. Az Index Kibeszélő című műsorában pedig ígéretet tett korábban arra, hogy kiáll vitázni ellenzéki ellenfelével a 2022-es országgyűlési választások előtt.