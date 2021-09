Eltörölhetők-e feles többséggel a kétharmados törvények?

Szeptember 24-én este lezajlott az ellenzéki előválasztás miniszterelnök-jelöltjeinek második vitája, amelyen Dobrev Klára és Karácsony Gergely között nézeteltérés alakult ki arról, hogy lehet-e feles többséggel kétharmados törvényeket eltörölni. A Demokratikus Koalíció jelöltje ugyanis arról beszélt, hogy egyszerű többséggel is el fogják törölni az alkotmányellenes kétharmados törvényeket. Karácsony Gergely erre úgy reagált, hogy nincs már olyan jogász Magyarországon, aki azt mondaná, hogy egyszerű többséggel jogállami módon meg lehet változtatni a kétharmados törvényeket, az pedig egy politikai humbug, amiről Dobrev Klára beszél.

Az MSZP–Párbeszéd és az LMP miniszterelnök-jelöltje a Facebook-oldalán elmagyarázta, miért tartja károsnak, hogy Dobrev Klára és más miniszterelnök-jelöltek azzal kampányolnak, mintha csak politikai bátorság kérdése lenne egyszerű többséggel felülírni a kétharmados törvényeket.

Karácsony emlékeztetett: Fleck Zoltán egyetemi tanár, a vita másik karakteres résztvevője a múlt héten mondta ki maga is, hogy nem lehet legitim módon módosítani az Alaptörvényen egyszerű többséggel. És egyetértett Majtényi Lászlóval is, aki szerint az egyszerű többséggel való alkotmányozás azokat az egylépéses sakkozókat idézi, akik nem számolnak azzal, hogy a lépésüknek következményei lesznek.

Dobrev Klára szintén a Facebookon válaszolt Karácsonynak:

Karácsony Gergely azt írja ma a Facebookon, hogy „humbug”, amit az orbáni alaptörvény feles többséggel való eltörléséről mondok. Ezt mind a tegnapi vitában, mind a mai posztjában azzal támasztja alá, hogy Vörös Imre volt alkotmánybíró valójában nem is azt állítja, amit én erről a vitában mondtam. Tegnap este a vita után aztán kaptam egy sms-t Vörös Imrétől, fel is hívtam rögtön az alkotmánybíró urat, és megkérdeztem tőle, hogy igaz-e, amit jelölttársam mond erről. Vörös Imre nagyon egyértelműen azt mondta, hogy minden úgy van, azt mondja és gondolja ma is, ahogy én őt idéztem, az álláspontja egy cseppet sem változott! És arra is felhatalmazott, hogy ezt elmondjam bárkinek!