Még 400 ezer idős nem oltatta be magát

Még 400 ezer hatvan évnél idősebb ember nem oltatta be magát Magyarországon, pedig a koronavírus ellen beoltottak sokkal kisebb eséllyel betegednek meg, illetve sokkal enyhébbek a tüneteik – mondta Rusvai Miklós a közszolgálati televízió vasárnap reggeli műsorában.

Az állatorvos, virológus által említett szám valamivel kevesebb, mint amit az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) egy héttel korábban közölt, aszerint ugyanis körülbelül 523 ezer idős, 60 év feletti ember még nincs beoltva.

Rusvai Miklós azt mondta, hogy a jelenlegi járványadatok nagyjából megegyeznek az egy évvel ezelőttiekkel, de a kórházban ápoltak, lélegeztetőgépen lévők és az elhunytak között nagyon alacsony az oltottak száma. A fertőzöttek száma a következő hetekben mindenképpen növekedni fog, de az oltás abban segít, hogy kevesebben kerüljenek kórházba, lélegeztetőgépre, illetve kevesebben haljanak bele a koronavírus okozta megbetegedés következményeibe – fogalmazott.

Rusvai Miklós arra is emlékeztetett, hogy a nemzetközi trendek szerint világszerte már a hatodik hullámnál tartunk, amelyek közül a harmadik volt a legerősebb, azóta viszont csökkenő tendenciát mutat az új fertőzöttek, halottak száma. Magyarországon is feltehetően a harmadik hullám volt a legerősebb, várhatóan a negyedik és a továbbiak egyre gyengébbek lesznek. Hozzátette: remélhetőleg két év alatt ez a vírus is „belesimul” a klasszikus koronavírusok, a náthavírusok trendjébe – számolt be az MTI.