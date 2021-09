Nyugodjunk meg, fagyni most nem fog, csak szétázunk

Délután az északkeleti tájakon számíthatunk naposabb időre, máshol általában sok lesz a felhő, ugyanakkor a déli megyék fölött is szakadozottabb lesz a felhőzet, így ott is lehet több-kevesebb napsütés.

Az ország délnyugati kétharmadában szórványosan várható eső, zápor, néhol zivatar, egyes részeken akár tartósabban is eshet, ott jelentős mennyiségű csapadékra is számíthatunk. A szél csak kevés helyen élénkülhet meg, erős széllökésekre nem kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 25 fok között várható.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet hétfő délután

Estére az északi megyékben is megvastagszik a felhőzet, de továbbra is ott a legvalószínűtlenebb a tartós csapadék. A Dunától keletre lehetnek intenzívebb csapadékgócok. Párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. Késő estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet hétfő este

A Dunántúlon az északnyugati szelet hajnalban élénk lökések kísérhetik. Hajnalra 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Ez melegebb, mint a múlt héten mért legtöbb hajnali hőmérséklet, amikor sok helyen talaj menti fagyokra is számítani lehetett.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet kedd hajnalban

Az Országos Meteorológiai Szolgálat egyes szintű figyelmeztető előrejelzést adott ki zivatarok kialakulása miatt. A jelzés az ország szinte egészére érvényes, ez alól csak három megye jelent kivételt: Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye.

A meteorológusok szintén figyelmeztetek felhőszakadás kialakulása miatt. Az egyes szintű figyelmeztetés leginkább az ország középső és északnyugati megyéire érvényes.