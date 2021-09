Épül a Multicsarnok Székesfehérváron 32 milliárdból

Megépülhet a Székesfehérvárra tervezett Multicsarnok – jelentette be Cser-Palkovics András polgármester a Facebookon.

A városvezető azt mondta, hogy a kormány döntött a szükséges források biztosításáról, így hamarosan megkezdődhet a 32 milliárdos csarnok építése. Megköszönte Vargha Tamás országgyűlési képviselőnek, hogy kiállt a projekt mellett.

Ez nem csupán a város hokicsapatának jelent majd új otthon, hanem végre méltó rendezvényközpont, közösségi centrum is lesz Fehérváron!

– tette hozzá a polgármester, majd azt is közölte, hogy a csarnokkal együtt egy útépítési beruházás is indul, ami a közlekedést is javíthatja majd a városban.

Székesfehérvár honlapján a hírről beszámolva azt írták, hogy