Az orvoshiány újabb fejezete: altatóorvosok végeztek császármetszést

Megrázó történetről számolt be lapunknak egy neve elhallgatását kérő egészségügyi dolgozó. Elmondása szerint a koronavírus-járvány alatt a Covid-szülészeteken olyan kevés volt a nőgyógyász, hogy sokszor az altatóorvosoknak is komoly szerepet kellett vállalniuk egy-egy császármetszésben. A koronavírusos kismamáknál ráadásul számos esetben komplikációk is felléptek, és voltak olyan édesanyák, akik ennek következtében soha nem ölelhették át a gyermeküket. Nekik állít emléket a Babagenetika Egyesület plakátja, amely az ARC kiállításon is megtekinthető.