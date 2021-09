Akár egy hetet is csúszhat az előválasztás második fordulója

Ma zárul az ellenzéki előválasztás első fordulója, amelyet eredetileg szeptember 26-án zártak volna le, azonban a számításokat keresztül húzta egy nem várt technikai probléma. Ennek okáról részletes tájékoztatást adott ki az előválasztás technikai lebonyolításáért felelős aHang, melyről már mi is beszámoltunk.

A második forduló sem indulhat el zökkenőmentesen, ugyanis a Népszavának több forrás is megerősítette, hogy csúszhat az előválasztás következő fordulója. Az előválasztást lebonyolító pártok, a DK, a Jobbik, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Momentum szakemberei azért vetették ezt fel, mert az eredeti tervek szerint jövő hétfőn induló második körre késhet a szavazólapok nyomtatása.

A lapnak egy másik forrás azt is elmondta, hogy nem csak a szavazólapok nyomtatása okozhat problémát, ugyanis az informatikai rendszert is át kell hangolni. A szakértők szerint ez akár egy hetes csúszást is eredményezhet. A csúsztatásról ma dönt az ellenzék.