A rendezvényt is elsikkasztotta az álmosdi polgármester

Egy év öt hónap börtönre ítélte a Debreceni Járásbíróság Álmosd volt polgármesterét, a büntetés végrehajtását azonban 3 év 6 hónapra felfüggesztette. A bíróság hűtlen kezelésben, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában és költségvetési csalásban is bűnösnek mondta ki Köteles Istvánt, és több mint négy és fél milliós vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője a 24.hu megkeresésére elmondta: a vádlott végig tagadta a bűnösségét, és felmentésért fellebbezett. Ugyanígy tett az ügy másodrendű vádlottja is, aki a vádirat szerint a község jegyzőjeként segédkezett a bűncselekmény elkövetésében. A bíróság által megállapított tényállás szerint 2014-ben és 2015-ben Köteles István utasította az önkormányzat hivatalának dolgozóját, hogy készpénzfelvételi utalványt állítson ki a részére. Ennek birtokában felvette az önkormányzati bankszámláról a rajta lévő összeget. A házipénztárba azonban már elmulasztotta befizetni, csak „papíron” bevételezte, majd vásárlás előleg címén kiadásként könyvelte le.

A fideszes politikus a felvett előleggel többszöri felszólítást követően számolt el 2016 januárjában, de akkor is olyan rendezvényekhez kapcsolódó számlákat csatolt be, amelyeket valójában meg sem rendeztek a településen. Ugyanez volt a helyzet a pár évvel korábbi számlákkal és okiratokkal kapcsolatban is. Az ügyészség szerint az akkori polgármester úgy próbálta legitimálni a rendezvényeket, hogy a pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó számlákhoz utólagosan készíttetett plakátokat a beosztottjával.

A bíróság megállapította azt is, hogy Köteles István kezdeményezésére 2015 karácsonya előtt a jegyző utasította a hivatal kifizetést ellátó köztisztviselőjét, hogy polgármesteri jutalom címén az elsőrendű vádlott részére 448 ezer forintot fizessen. Ezt az utasítást írásba adta és kézjegyével is ellátta, holott erre sem jogszabályi, sem belső szabályzati felhatalmazása nem volt.