Az ellenzék még mindig a vezérét keresi

A Kormányinfón Gulyás Gergely pedagógusbér-emelést és családi adó-visszatérítést ígért, mindezt jövőre. Arról is beszélt, hogy a kormány 7,5 százalékos gazdasági növekedésre számít, s hogy a Gazprommal kötött tíz plusz öt éves gázszerződés a rezsicsökkentést és a ország hosszú távú gázellátását biztosítja.

Az ellenzéki előválasztáson végeredmény ugyan nem született, már ami az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjét illeti, de sok település egyéni jelöltjei között már végeredményt hirdettek. A nagy kép szempontjából az előzetes eredmények szerint Dobrev Klára első helyét jósolják, őt követi Karácsony Gergely és Márki Zay Péter. Az előválasztásról az Index percről perce tudósított, ahogyan beszámolunk a végeredményről is.

Az Index olvasói megismerhették Kafiya Saidot, aki 14 éves korában azért menekült el Szomáliából, mert az apja férjhez akarta adni. Ő azonban más életet szánt magának. Kislányként egy éven át menekült, börtönbe is zárták, végül Magyarországra érkezett, ahol új otthonra talált. Keresztény lett, modellként él. A vele készült interjúban arról is beszél, hogy édesanyja miért szeretné, ha ismét muszlimmá válna.

Jövőre és 2028-ig az összes európai válogatott mérkőzést a TV2 közvetíti. Természetesen a labdarúgásról van szó, és arról, hogy a TV2 Csoport hat évre megszerezte a mérkőzések közvetítési jogát. A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseit továbbra is az M4 Sport közvetíti. Ha kíváncsi arra, milyen mérkőzéseket érint a megállapodás, itt elolvashatja!

Végre Magyarországon is bemutatták a James Bond-saga 25. epizódját. A Nincs idő meghalni egyben Daniel Craig jutalomjátéka is, hiszen ötödjére és egyben utoljára alakítja a brit titkosszolgálat ügynökét, de azt mondja, hiába vonzó a 007-es karaktere, egy idő után ebbe is bele lehet fáradni. A Cinematrixban erről sokkal bővebben is olvashatnak.