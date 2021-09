Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint a második fordulóba Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Jakab Péter jut majd be, a hármójuk közötti sorrendet azonban nem merte megtippelni. Azt azonban hozzátette: 2019-ben a Demokratikus Koalíció több mint félmillió szavazót szerzett, ezért ha nagy részük most is megjelent az előválasztáson, akkor Dobrev első helyezése lehet a legvalószínűbb az első fordulóban.