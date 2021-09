Szeptember 28-án, kedd este véget ért az előválasztás első fordulója, de a szavazatokat csak szerdán délelőtt 10 órakor, országszerte húsz különböző helyszínen kezdték összesíteni.

A vártnál lassabb számlálás

A számlálás lényegesen lassabban haladt az előzetesen vártnál, 16 óra felé közeledve összefoglalta az Országos Előválasztási Bizottság, hogy ennek mi az oka. Az általános választásokkal ellentétben az előválasztáson a szavazólapokat nem pecséttel, hanem QR-kódok használatával hitelesítik.

A voksoláskor a választók azonosítását követően a szavazóbiztosok hitelesítették, „becsippantották” a szavazólapokat. A számlálás során ezért újra be kell olvasni a QR-kódokat, hogy megállapítsák a hitelességüket. A tájékoztatás szerint ez a folyamat a vártnál több időt vesz igénybe, ráadásul a vidéki számlálók az eredményeket egy adatbeküldő rendszeren keresztül juttatják a központba, de ezeket még össze kell vetni az elkészült papíralapú jegyzőkönyvek tartalmával is.

Ezzel együtt már szerda délután biztossá vált, hogy aznap nem lesz végleges eredménye a miniszterelnök-jelölti versenynek.

Az első eredményekre 17:17-ig kellett várni, innentől kezdve hasonló időtávban egymástól, minden bejelentkezéskor öt egyéni választókerület voksait, és a miniszterelnök-jelölti szavazatokat ismertették.

Márki-Zay Péter kiütheti Jakab Pétert

Az előválasztás kezdete előtt készült kutatások jellemzően azt mutatták, hogy Karácsony Gergely, Dobrev Klára és Jakab Péter juthat a második fordulóba, amit akkor tartanak meg, ha egyik miniszterelnök-jelölt sem éri el az 50 százalékos szavazatarányt. Az elmúlt napokban az Indexhez is eljutott nem hivatalos információk viszont már arra engedtek következtetni, hogy Márki-Zay Péter jó esélyekkel száll harcba a harmadik pozícióért, szoros versenyben Jakab Péterrel.

Az érkező eredmények folyamatosan megerősítették, hogy Márki-Zay Péter a vártnál sokkal jobban szerepel, és magabiztosan áll a harmadik helyen, sőt, közelebb van Karácsony Gergelyhez, mint Jakab Péter hozzá.

Dobrev Klára vezet

Dobrev Klára villámrajtot vett, az először ismertetett 15 körzetből mind a 15-öt ő húzta be, később árnyaltabbá vált a kép, Karácsony Gergely több választókerületben is győzni tudott. A DK miniszterelnök-jelöltje így is végig egyértelműen őrizte az első helyet, de az is legalább ennyire világos, hogy nem éri el az 50 százalékos szavazatarányt, lesz második forduló, ahol Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely akár valamelyikük visszalépésével is támogathatja a másik felet.

Fekete-Győr András az utolsó

Ami viszont az előzetes várakozások alapján is borítékolható volt, hogy Fekete-Győr András nem tartozik a legesélyesebb indulók közé. Az eredmények nem cáfoltak rá erre, a Momentum miniszterelnök-jelöltje messze lemaradva az ötödik. A politikus csütörtökön késő este arról beszélt, hogy a Momentum közössége dönti el, hogy le kell-e mondania.

Az állás

50 választókerület hivatalos eredménye után a miniszterelnök-jelölti verseny állása százalékos arányban:

Dobrev Klára: 33,67 százalék Karácsony Gergely: 28,83 százalék Márki-Zay Péter: 21,36 százalék Jakab Péter: 12,44 százalék Fekete-Győr András: 3,71 százalék

Az eredmények ismertetése délelőtt 9 órakor folytatódik, az Index percről percre tudósít az aktuális helyzetről.

(Borítókép: Előválasztás 2021/Facebook)