Az MTI-t még hidegen hagyja az előválasztás eredménye, az M1-en Gyurcsány Ferenc nyert

Nem fordít túlságosan nagy figyelmet az ellenzéki előválasztásra az adófizetői pénzből fenntartott közmédia, a Magyar Távirati Iroda (MTI) legalábbis csütörtök reggel 6 óráig egyetlen eredményt, illetve részeredményt sem közölt le az országszerte zajló előválasztásból annak ellenére, hogy számos körzetben már a végleges eredményt is tudni lehet, illetve a miniszterelnök-jelöltek sorrendje is egyre valószínűbbnek tűnik. Még arról sem számoltak be, hogy a vártnál lassabban halad a szavazatszámlálás.

Az MTI szerdai és csütörtöki hírei között mindössze a kormánypárti Nézőpont Intézetnek egy felmérése, valamint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek egy kommentárja található, amely a kormányinfón hangzott el. Itt egyebek között arról beszélt, hogy az ellenzéki oldalon egy „gyűlöletverseny” zajlik, „ezt nevezik előválasztásnak”, a kormány ugyanakkor ebben nem lesz partner.

Az M1 ezzel szemben látszólag már a győztest is meghirdette, aki Gyurcsány Ferenc. Ezt Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője állapította meg, aki arról beszélt:

Egyértelmű, hogy a DK elnöke mindenkit maga alá gyűrt a baloldalon, így szinte teljesen mindegy, hogy melyik miniszterelnök-jelölt végez végül az élen, a győztes valójában Gyurcsány Ferenc.

A kormánypárti elemző úgy látja, a 2010 előtti világot szeretné visszahozni Gyurcsány Ferenc, és jóslata szerint ugyanazt a forgatókönyvet akarja megvalósítani Karácsony Gergely esetében, mint Medgyessy Péter esetében tette azt. Az elemző ezen felül megállapította, hogy Dobrev Klára Gyurcsány Ferenc felesége és így fontos szövetségese, Karácsony Gergelyt pedig bábként tudja mozgatni.

Egyébként egy júniusi bírósági ítélet szerint az MTI nevezhető „a kormány által kézi vezérelt” orgánumnak. Elvileg ezt köteles is lett volna leírni saját magáról, ám megtagadta, arra hivatkozva, hogy az sérti a közmédia szervezeteinek jó hírét és üzleti érdekeit.