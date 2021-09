Hajnalban megfagyunk, a Dunát se látjuk majd

Szerda délután leszakadt az ég, több faluban is a vártnál jóval több eső hullott. Ahogy arról az Index is beszámolt, az Őrségben villámárvizeket eredményezett a nagy mennyiségű csapadék. Az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán azt írta, még nincs valós mérési adatuk a településről, ám a radarméréseink által becsült csapadékösszeg is megerősítheti, hogy valóban meghaladta a 100 millimétert a lehullott csapadék tényleges mennyisége a településen és környékén.





A csütörtök sem hozta el nekünk a napsütést, délután a felhő- és csapadékzóna lassan kelet felé halad, előbb a Dunántúlon, estére a Duna-Tisza közén is mindenütt megszűnik az eső. A felhőzet is elkezd szakadozni, azonban az északkeleti és keleti megyékben még este is eshet. A Dunántúlon az északnyugati, északi szelet erős, egy-egy helyen viharos lökések kísérik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kora délután 13 és 19 fok között várható.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet csütörtök délután

Estére a keleti, északkeleti megyékben jó eséllyel végig erősen felhős vagy borult marad az ég, az eső mindenütt gyengül, majd szűnik. Késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet csütörtök este

Éjjel nagyobb területen képződhet köd, illetve rétegfelhőzet, erre a legnagyobb esély az ország középső részében van. A Dunántúl nagyobb részén derült vagy fátyolfelhős idő várható. A légmozgás mindenütt mérséklődik, gyengül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nyugaton többnyire 2 és 8, másutt 8 és 13 fok között alakul.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet péntek hajnalban

Az Országos Meteorológiai Szolgálat egyes szintű figyelmeztető előrejelzést adott ki három keleti megyére eső kialakulása miatt. A figyelmeztetés Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyét érinti. Ezeken a területeken 24 óra alatt akár 20 milliméter csapadék is hullhat. Mint írják, péntekre virradó éjszaka a Duna vonalában és az Alföld déli tájain sűrű köd képződhet.