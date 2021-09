Jakab Péter bejelentette, nem jutott be a második fordulóba

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje gratulált minden győztes képviselőjelöltnek, és kiemelte, óriási öröm, hogy számtalan jobbikos és Jobbik által támogatott civil jelölt is hozta a saját választókerületét.

Jakab Péter úgy látja, hogy a bejutók kivétel nélkül Budapesten és a nagyvárosokban erősek, ott, ahol már eddig is az ellenzéknek állt a zászló, rá maradt az a feladat, hogy csatába hívja azokat a kistelepüléseket, ahol még mindig a Fidesz az erős és a legnehezebb volt megszervezni az előválasztást.

Jakab Péter szerint a kormányt csak akkor tudják leváltani, ha növelik az ellenzéki szavazók számát, és az a meggyőződése, hogy ez sikerült,

még akkor is, ha ezért most nekem kellett a legnagyobb árat fizetni, hiszen nem jutottam be a második fordulóba.