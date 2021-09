M. Richárd nem fél az újrakezdéstől, a börtönben beszélt az első milliójáról

Nem félti magát az újrakezdéstől a jelenleg börtönben hűsölő M. Richárd, bár azt elismerte, hogy minden rosszat magának köszönhet. A Dózsa György úti gázolóként hírhedté vált férfi a Blikknek adott interjúban egyebek között az első milliójáról is beszélt.

M. Richárd szavai szerint ha az összes létező kedvezményt megkapná, akár „már holnap” hazamehetne, de mint közölte, tudja, hogy ezért megkövezné a nyilvánosság. A bulvárlapnak azt mindenesetre elárulta, hogy nem félti magát a börtön utáni újrakezdéstől:

Autókereskedésem volt, 70 milliós autókat adtam-vettem, de vendéglátóztam is

– osztotta meg tapasztalatait. A Dózsa György úti gázoló mindazonáltal azt elismerte, hogy minden rosszat csak magának köszönhet. Felidézte, hogy nagyon hamar beszippantotta az „éjszakai élet”. Fél évig kidobóemberként dolgozott, eleinte nem volt pénze, aztán testőrként egy uzsoráshoz szegődött.

Az első milliómat már mellette kerestem

– mondta. M. Richárd állítása szerint harminc kilót fogyott a börtönben, saját testsúlyos edzéssel tartja formában magát. A zárkában éjjel-nappal megy a tévé, esetenként beszélni szokott a készülékhez, de mint közölte, nem azért, mert „megkattant”, csak kommentálja a történéseket. A gázoló mentálisan erősnek tartja magát, így próbálja „férfiként túlélni az egészet.”

Kecskeméten is egyszemélyes zárkában tartottak, amikor elítéltek az elhíresült maffiaperben, akkor 8 év 7 hónap 15 napot ültem

– idézte fel az emlékeket. Mindezt azzal indokolta, hogy minden barátnőjével és barátjával „bőkezű”. A több mint 500 lóerős Mercedes kabriót, amivel az elhíresült Dózsa György úti, két halálos áldozatot követelő balesetben karambolozott, négy éve vette az akkori párjának. A Blikk riportere felidézte, hogy az eset után M. Richárd nem meghúzta magát, hanem bedrogozva megszegte a lakhelyelhagyási tilalmat. Az elítélt férfi erre úgy reagált:

Megbeszéltem a párommal, hogy a karácsonyt és a szilvesztert is Dubajban töltjük. Csakhogy újra lakhelyelhagyási tilalmat kaptam, ő pedig a barátnőjével elutazott oda. Ezen bepöccentem, felhívtam és összevesztem vele. Utána szívtam egy csík kokaint. Buta voltam, nem hittem, hogy baj lesz ebből. A rendőrség valahogy megneszelte, mert éjjel 11 óra előtt 18 autóval csapott le rám, majd újra letartóztattak.

Végezetül arra a kérdésre, hogy miért vert meg ismerősével 2015 nyarán egy kerékpárost, azt felelte, hogy borderline személyiségzavarban szenved, ami nehezíti az indulatok kordában tartását is. A hibáiból állítása szerint próbál tanulni, s szabadulását követően szakemberhez tervez fordulni, aki segít neki meggyógyulni.

A Dózsa György úti gázoló néven elhíresült M. Richárd jogerősen három és fél év fogházat kapott, amiért jogosítvány nélkül, bekokainozva két ember halálát okozta a hírhedt balesetben, 2017 májusában. A törvényt házi őrizete alatt is rendre megszegte, ráadásul a vád szerint vesztegetéssel próbálta visszaszerezni a jogosítványát. M. Richárdot korábban a kecskeméti maffiaperben is elítélték, amelynek elsőrendű vádlottja az a Radnai László volt, aki később a kilencvenes évek leszámolásos gyilkossági ügyekben zajló perek egyik koronatanújaként is ismertté vált. M. Richárd irányította egyebek között azokat a „katonákat”, akik a Radnai László vezette bűnszervezetnek dolgoztak. Radnai embereként M. Richárd 2004-ben a fekete sereg vezetőjével, Magyar Róberttel is összetűzésbe került, emiatt pedig lövöldözés is történt az egyik budapesti diszkó előtt.