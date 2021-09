Már le is fényképezték Orbán Ráhelt és Tiborcz Istvánt Marbellán

Korábban megírtuk, hogy három gyerekükkel együtt a spanyolországi Marbellára költözött Orbán Ráhel és Tiborcz István. Most sikerült is lefotózni őket egy helyi étteremben.

A fényképet a 444 olvasója készítette. A miniszterelnök lánya egyébként a LinkedInen azóta meg is jelölte lakóhelyeként a tengerparti várost. Tiborcz István pedig korábban arról beszélt, hogy cégük, a BDPST Group Spanyolországban is terjeszkedik és több szállodát is meg szeretnének vásárolni az országban.

Úgy tudni, hogy az Orbán Ráhelék egy több millió eurót érő ingatlant is vásároltak már maguknak Marbellán, a gyermekek pedig már meg is kezdték a tanévet.