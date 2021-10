Kiugrott LMP-seké a voksrekord az előválasztáson

Az előválasztási finisben már megpiszkáltuk a legnagyobb győztesek, legnagyobb vesztesek témakört, de most alaposabban megnézzük, az ellenzéki jelöltek közül kire érkezett a legtöbb szavazat papíron és online. Értelemszerűen azok szerepeltek különösen jól ezen a top-10-es listán, akiknek különböző okok miatt nem volt kihívójuk, őket a teljesség kedvéért nem húztuk ki, de akadtak olyan indulók is, akik riválissal a sarkukban is nagyot robbantottak.

(A tisztázás kedvéért: ha azt vizsgálnánk, hogy az egy körzetben leadott összes szavazat hány százalékát kapta meg a győztes jelölt, akkor teljesen más lista jönne ki. Abban a névsorban jobbikos tarolást látnánk, és a győztes Fazekas Attila – Jobbik, Fejér megye 2., 91,17 százalék –mögé a mi listánkról Hiller István férne fel – a második helyre –, illetve Szél Bernadett és Hadházy Ákos.)

A volt LMP-társelnök, a lassan a korrupciós ügyek Colombójává emelkedő Hadházy Ákos 11 070 szavazatot gyűjtött Zuglóban (ez a választókerületben leadott összes szavazat 80,7 százaléka). Rögtön tegyük hozzá, hogy MSZP-s riválisára, Tóth Csabára csak néhány napig lehetett voksolni, ugyanis hétfőn bejelentette, hogy visszalép a versengéstől. A gyártelepes ügy áll a háttérben, ami miatt szép lassan kihátrált mögüle a DK, a Jobbik, végül Karácsony Gergely és a Párbeszéd is, állítja, lejáratták, elárulták. Szombattól szerdáig – a szavazás hétfőig állt az informatikai zavarok miatt – mégis összegyűjtött 2644 szavazatot. Hadházy szereplése azonban így is hatalmas eredménynek számít A másik egykori LMP-társelnök, Szél Bernadett földindulásszerű győzelmet aratott Budakeszin, a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd, a Jobbik, és a Mindenki Magyarországé Mozgalom is támogatta a független országgyűlési képviselőt. 10182 voksával ő kapta a legtöbb voksot az összes jelölt közül, ráadásul neki kihívója is volt a DK és a Liberálisok támogatta Hegyesi Beáta, aki 2339 szavazattal lett második. Szél Bernadettre az összes körzetes szavazat 81,3 százalékát adták le, ez az egyik legmagasabb arány azokat a körzeteket nézve, ahol több jelölt indult. Budapest 11-es számú választókerületében mindenki besorolt a DK-s parlamenti képviselő, Varju László mögé (DK, Jobbik, Momentum, MSZP, Párbeszéd, LMP, Liberálisok, Mindenki Magyarországa Mozgalom), így rivális nélkül futott neki a választásnak, 9854-en szavaztak rá. A magas szavazatszám nem volt kérdés Újpesten és Angyalföldön, a körzetet a 2018-as országgyűlési választáson is behúzta a politikus a fideszes Zsigmond Barna Pállal szemben. Szabó Tímeának az előválasztás finisében ugyan kiosztottak egy pofont, de „csak” a Széll Kálmán téren. A felháborító tettért méltó elégtételt vett: Budapest 10-es számú választókerületében 9033 szavazattal zárt a Párbeszéd Magyarországért társelnöke, ami kalkulálható volt, hiszen nem volt kihívója. Ő is össznépi ellenzéki hátszelet kapott (Párbeszéd, MSZP, Momentum, Jobbik, LMP, DK, Mindenki Magyarországa Mozgalom). Ez a szavazatszám majdnem pontosan a harmada annak, amit a 2018-as választáson kapott (27 017), s amivel bejutott a parlamentbe. Kiemelkedő eredmény. A Momentum egyik üstököse az előválasztáson Budapest XI. kerületének alpolgármestere, Orosz Anna volt. Jóval több mint a dupláját gyűjtötte annak, amit a régi motoros, egykori főpolgármester-jelölt, jelenleg a DK színeiben politizáló Gy. Németh Erzsébet: 8445 voksa van 3801 ellenében. Budapest 2. számú választókerületében ez a szavazatok 69 százaléka, ráadásul ez azért is nagy eredmény, mert Orosz Anna Facebook-posztja alapján a választásra jogosultak körében Újbudán volt a legmagasabb a részvételi arány az egész országban (19 százalék).

A 10-es lista többi tagja is szépen hasított. A XIII. kerületben 8 éven át alpolgármesterként dolgozó Hiszékeny Dezső 7797 szavazta (az összes körzetes voks 55,5 százaléka) több, mint DK-s és momentumos kihívójára leadott voksok együttvéve.

A párbeszédes Tordai Bence is ráduplázott Kálmán Olgára Észak-Budán (6967-3425), a választókerületi szavazatok 67 százaléka az övé.

A szocialista kormányban oktatási miniszter Hiller István szűkebb pátriájában, Erzsébeten nem hagyott esélyt az Új Világ Néppárt színeiben induló Vidákovics Lászlónak (6935-1280), a voksok 84,4 százalékát összesítette az MSZP-s politikus.

Két szocialista jelölt, a Csongrád megyei MSZP-t vezető Szabó Sándor (6588, 73,2 százalék) és párt társelnöke, Kunhalmi Ágnes (6295, 68,7 százalék) fért még fel a listára.

