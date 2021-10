Nyolcvanezer forint lesz a nyugdíjprémium, jelentette be szokásos pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök, aki még egy esetleges 13. havi nyugdíjat is belengetett, bár mint mondta, ezt senki ne vegye készpénznek. Kiderült az is, hogy majd' kétmillió gyermeknevelő visszakapja befizetett adóját.