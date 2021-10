„A kényelmes, jómódú nyugati élet előfeltétele, hogy a magyar katonák védjék a határt, mi tartóztattuk fel, és harcoltunk a mongolokkal és a törökökkel is. Persze ennek a korszaknak vége, most Európai Unió van, és nekik is ki kell venni ebből a részüket” – hangsúlyozta a kormányfő a közmédiában.