Szimpátiatüntetés lesz Pécsen az elítélt történelemtanár mellett

Október 1-jén, pénteken szimpátiatüntetést tartanak Pécsen, hogy így álljanak ki a meghurcolt tanár, Jancsula Dezső mellett − írja a Pécs Aktuál. A tüntetés délután fél hatkor kezdődik. A tüntetés szervezője, Stieber Lőrinc elmondta, hogy nem akarnak semmilyen személyeskedést.

Az elv fontos, hiszen nem tudhatjuk, hogy mikor, melyik városban történhet újra ilyen

– fogalmazott a szervező, aki elmondta, nem akarják sem az iskolát, sem a gyerekeket, sem pedig a bíróságot kritizálni. Hozzátette, csak azt akarják kifejezni, hogy egy tanárnak nagyobb mozgástérre van szüksége arra, hogy megvédje a diákjait.

Korábban már az Index is írt arról, hogy Jancsula Dezső történelemtanár neve egy ügyészségi vizsgálat közben merült fel. A helyi iskola diákjait egy agresszív fiatalokból álló banda terrorizálta. Egyik alkalommal a banda tagjai még iskolába menet beszóltak a tanárnak. Később a pedagógus az ablakon kinézve látta, hogy a fiatalok már az iskola udvarán cigarettáznak, ezzel veszélyeztetve néhány kisebb gyerek egészségét. A férfi az udvarra ment, hogy megkérje a fiatalokat, hogy távozzanak az intézmény területéről.

A tanár elmondása szerint ő egyik fiatalt sem bántotta, végig higgadt maradt, ellenben az intézmény egyik takarítója még verekedésbe is keveredett az iskola egykori diákjaival, akik nem akarták elhagyni az intézmény területét. Az esetről több videó is napvilágot látott, a videón jól látható, amint egy nagydarab, kopasz, ránézésre negyvenes korú férfi durván bántalmaz egy nála jóval kisebb tizenévest, többek között ököllel üti a földön fekvő gyereket. Az ügy miatt eljárás indult, ami alatt az ő neve is felmerült, majd első számú vádlottá léptették elő.

A férfit később a bíróság pénzbüntetésre ítélte, mert „személyi szabadságában korlátozta az egyik fiatalt”.