A politikusok elleni gyilkosságokra készülő magyar csoport újabb tagjai bilincsben

Újabb gyanúsítások az úgynevezett Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya ügyében. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség nyomoz élet- és állam elleni bűncselekmények miatt. A vádhatóság szerint a gyanúsítottak az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló szervezetet hoztak létre, tagságukat közéleti szereplők megölésére hívták fel.





A nyomozó ügyészség indítványára a csoport két vezetőjét a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, olvasható az ugyeszseg.hu portálon. A csoport szervezettségére utal, hogy a csoportosulás egyik vezetőjét bírói hatalommal ruházták fel, míg a másik gyanúsított feladata a végrehajtó hatalom megszervezése volt, és egy új „alkotmányt” is megfogalmaztak.

Az ügyészség tájékoztatása szerint egy férfi kapcsolatba lépett a csoport vezetőivel azzal, hogy radikális nézeteket valló társaival szeretne csatlakozni. Ezen gyanúsított kifejtette azt a nézetét is „tiltakozni kell és el kell menni a fejüket levágni,...meg kell halljanak, nincs más!” Az ügyészség elrendelte őrizetét, s indítványozta előzetes letartóztatását. Az ügyészség szerint a csoport vezetői által vázolt emberölések végrehajtására többen is jelentkeztek, fegyverek beszerzéséről is egyeztettek.