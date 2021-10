Itt az előrejelzés, eddig tart még a jó idő

Marad a túlnyomórészt napos, száraz idő – tudatta az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ugyanakkor szombaton az északkeleti megyékben a rétegfelhőzet csak lassabban oszlik fel, majd ezt követően gomolyfelhők képződnek.

A déli, délkeleti szél szombaton sokfelé megélénkül, Sopronnál meg is erősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul.

Vasárnap fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, csapadék nem lesz. Sokfelé élénk, nyugaton, északnyugaton erős, néhol viharos lesz a déli-délkeleti szél. Hajnalban 3 és 11, délután 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb nyugati tájakon lesz a legmelegebb.

Hétfőn országszerte csaknem zavartalan napsütésre készülhetünk. Csapadék nem valószínű. A déli-délnyugati szél élénk, a Dunántúlon helyenként erős lesz. Délután 20–27 fok várható – írja az Időkép.

Kedden is szeles idő várható. Még sok lesz a napsütés, csapadék estig nem várható. Délután 21–26 fok valószínű.

Szerdától megváltozik időjárásunk, nyugat, délnyugat felől egy sekély ciklon felhőzete borítja be hazánkat, és az eső is többfelé elered. Záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A jelenlegi számítások szerint a keleti, északkeleti tájakon hullhat kevesebb csapadék, máshol kiadósabb mennyiség is összejöhet. Szeles marad az idő, ezzel együtt lehűlés veszi kezdetét.

Csütörtökön már mindenhol 20 fok alatt marad a hőmérséklet. Az átlagosnál melegebb idő ezt követően egyelőre nem is tér vissza.