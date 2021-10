Eljárás indult Jakab Péter testőre és sofőrje ellen

Rendőrségi eljárás indult Jakab Péter egyik testőre és a sofőrje ellen – írja a Ripost. A Jobbik elnökének emberei egy hajdúhadházi rendezvényen támadtak rá egy kutyáját sétáltató férfira, akit a földre vittek.

A lap szerint hivatalosan is megindult az eljárás. Állítólag egy harmadik férfit is keresnek, akiről öt tanú állítja, hogy életveszélyesen megfenyegette a kutyasétáltatót.

A jövő héten a rendőrség egy szakértőt is felkér, hogy állapítsa meg a testi sértés súlyosságát, valamint hogy történt-e maradandó egészségkárosodás. A sértett férfi, akit felmentettek, korábban azt mondta, hogy

odasietett pár zűrös arc, fenyegetőztek, szemből egyikük lökdösni kezdett, ütött is felém, próbáltam védekezni, ütöttem én is. Hátrálás közben hátulról valaki elkapta a nyakam, fojtogatni kezdett. Rúgtam, kapálóztam, egyik kezemben a kutya póráza, a másikkal a nyakamat igyekeztem kiszabadítani, mert nem kaptam levegőt. Ekkor végre a földre dobott a hátsó támadó, közben a kutyámat is rugdosták.