Elmondta a politológus, Karácsony Gergely hogy verheti meg Dobrev Klárát az előválasztáson

Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ vezetője szerint Karácsony Gergelynek azért van több esélye Dobrev Kláránál, mert a Demokratikus Koalíció jelöltjének táborát nagyon nehéz lesz bővíteni, előbbiét viszont több irányból is meg lehet támogatni.

Az elemző a Népszavának azt mondta: a jelöltek között még nem lefutott a verseny, sőt most kezdődik igazán. A miniszterelnök-jelölti előválasztás második fordulója előtt több meglepetésre is számít.

Csizmadia Ervin szerint a három első helyezett még korántsem játszotta ki az összes kártyáját. Kifejtette: erre különösen Karácsony Gergelynek lenne szüksége, aki mérsékelt teljesítményt nyújtott az első forduló előtti kampányban és a tévévitákon is.

Az elemzőnek úgy tűnt, mintha a főpolgármester tudatosan tartalékolna a második körre. Az első nyilatkozatait azonban már érdekesnek tartja. Látszott, hogy koalícióépítésre törekszik, elsősorban nyilván Márki-Zay Péterrel, az első lépéseket pedig pénteken meg is tették – tette hozzá.

A második fordulótól Csizmadia Ervin azt várja, hogy a jelöltek már abban fognak versenyezni egymással: ki tudná jobban vezetni az országot. Szerinte erről eddig keveset lehetett hallani a jelöltektől.

Nem csak arról kell beszélni, hogy alkotmányoznának-e feles többséggel, vagy sem. Ez előtt van még rengeteg fontos dolog. Például hogyan kezelnék a „két Magyarország-szindrómát”? Erről semmit nem mondott egyikük sem. Hogy lehet enyhíteni a kettéosztottságot úgy, hogy bevallottan az alkotmányosság határán kormányzok majd? Mit tesznek, ha az egyesítési kísérleteikre – amikről, még egyszer hangsúlyozom, még semmi konkrét tervet nem hallottunk senkitől – a másik oldal totális elutasítással válaszol? Attól félek, a főszereplők lebecsülik ezeket a kérdéseket, pedig ezek a legfontosabbak, nem az, hogy Polt Pétert hogyan akarják eltávolítani a hivatalából

– fejtette ki az elemző.

Csizmadia Ervin az előválasztással kapcsolatban nem lát változást a Fidesz stratégiájában: azt sulykolják, hogy az előválasztás egyrészt csak Gyurcsány Ferencről szól, másrészt az egész egy színjáték.

Az elemző szerint azonban a kormányoldalon is nyilván tudják, nem erről van szó, és elmondható, hogy „az előválasztás egy nagyon érdekes reakció a magyar politikatörténet egyik fő tendenciájára”. Hogy az mi is lenne, arról Csizmadia Ervin elmondta: a modern magyar politikában mindig kialakul egy domináns párt, amelyik hosszan kormányoz, és az ellenzékének nincs nagyon eszköze vele szemben. Az előválasztás most viszont történelmi jelentőségű újítás abban a tekintetben, hogyan viselkedjen egy ellenzék egy tartósan domináns párttal szemben.

Ha az ellenzék behúzza 2022-t, a modern magyar politikatörténet első sikeres stratégiáját találta meg egy ilyen helyzetben

– jelentette ki a Méltányosság Politikaelemző Központ vezetője.

(Borítókép: Karácsony Gergely, Dobrev Klára és Márki-Zay Péter. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)