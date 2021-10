Márki-Zay Péter: Nem mutyizunk Karácsony Gergellyel

Karácsony Gergely után Márki-Zay Péter is nagygyűlésen értékelte az előválasztás eredményeit és a további lépéseket.

Márki-Zay Péter valódi csodának tartja, hogy egyáltalán meg lehetett tartani az előválasztást, majd köszönetet mondott az őt támogatóknak. Az előtte felszólalók közül kiemelte Hadházy Ákos levelét, és az abban leírtakkal mélyen egyetértett és mert ez azt jelenti, hogy a zuglóiak 80 százaléka szavazott a korrupció kíméletlen feltáróira. Először az ellenzéket kell leváltani és megtisztítani a korrupciótól és csak utána a kormányt. Büszke arra a 12 civilre, akiket jelöltként megválasztottak, annak ellenére pártoktól függetlenül indultak az MMM támogatásával.

Az MMM előválasztási kampánya kevesebbe került, mint 21 millió forint. Majd azzal folytatta, hogy komoly érv lesz azoknak a száma, akik eljöttek erre a kampányeseményre és azok száma, akik délelőtt Karácsony Gergely előválasztási értékelőjére elmentek, amikor meg kell egyezni: ki vezeti ki Magyarországot abból a gödörből, ahová a Fidesz juttatta.

Azok vannak jelen a mostani gyűlésen, akik nem akarják visszaengedni a 2010 előtt időszakot, viszont az MMM és követői nélkül nem lehet leváltani Orbánt és rendszerét. Mi a Nyugathoz akarunk tartozni, egy keresztény, demokratikus jogállamot akarunk, amiben nagy szerepe van az elszámoltatásnak. Olyan alkotmány kell ismét, amivel nem lehet kisiklatni a magyar demokráciát ezért kellenek fékek és ellensúlyok az új magyar alkotmányba.

Ezután sorolta, hogy miért elégedetlenek az Orbán-kormány teljesítményével. Nem csak a kormány, hanem az ellenzék sem juttatta el az emberekhez, hogy igazán mennyi életet követelt idehaza a járvány. Csak Hadházy Ákos posztjaiból derült ki a lélegeztetőgép beszerzés biznisze, a nálunk Covidban elhunytak valódi száma, és azt, hogy tesztelés nélkül kaptak 60 éven felüliek kínai vakcinát. Valódi rendszerváltás és igazi elszámoltatás kell! - ismételte meg

Az előszavazáson egy új ellenzékre szavaztak, mi vagyunk többen, mi vagyunk a többség - hangsúlyozta Márki-Zay. Csak 31 körzetben volt képviselőjelölti vita és csak 2 kormányfő-jelölti vita jött össze. Ezek a viták kellettek, mert meggyőzték a fideszes szavazókat, hogy még nekik is jobb lesz, ha leváltják Marki-Zayék Orbán Viktort.

Azért kell második forduló az előválasztáson, mert nem szabad engedni, hogy Dobrev Klára legyen a győztes miniszterelnök-jelölt, mert ő nem fog nyerni Orbán Viktorral szemben. Jövőre a váltáshoz 3 millió támogatóra van szüksége az ellenzéknek. Ezért kéri a DK szavazóit, hogy olyan esélyes ellenzéki jelölt legyen, aki el tud vinni 3 millió embert az urnákhoz.

Megállapodott Karácsony Gergellyel, hogy csak együtt lehet legyőzni a korrupciót és az Orbán-rendszert. Abban nem tudtak megállapodni, hogy ki képviselje az emberek akaratát majd a választásokon. Szerinte 2022 tavaszára nagyobb eséllyel tudnak ők több civil arcot bevonni és felmutatni. Karácsony mellett szól, hogy ő mondhatja magáról, ő van középen. Az ő szavazóinak egy része lehet, hogy Dobrev Klárára szavazna és ez gond. A következő időszakban azt fogják megvitatni, hogy milyen felállásban lehet továbbmenni, jobboldaliak, baloldaliak és civilek együtt.

Ha 3 jelölt marad talpon, akkor a Jobbiknak be kell állni Karácsony és Márki-Zay mögé, ha nem akarja Dobrev Klárát támogatni. Sokan kérik, hogy ne lépjen vissza és ő úgy véli, hogy tényleg Márki-Zay tudná megszólítani a legtöbb embert 2022 áprilisában. Szerinte Karácsonynak kell beállni mögé és támogatni őt. De mindenképpen meg fogja akadályozni azt, hogy Dobrev Klára legyen a közös ellenzéki kormányfő jelölt, mert az nem fog sikerülni. Ha azokat a pénzügyi támogatókat is meggyőzik az emberek, hogy csak az a bölcs döntés, ha Karácsony Gergely szövetségben Márki-Zay Péterrel igyekszik együttműködni.

Nincs mutyi Karácsony Gergellyel

Az, hogy egyeztet Karácsonnyal annak a jele, hogy átbeszélik a legfontosabb feladatokat. Márki-Zay javasolta például Karácsonynak, hogy Hadházy Ákos felügyelje a korrupció elleni harcot, amit délelőtt értékelőjében Karácsony Gergely be is jelentett. Megtisztelőnek érzi, hogy Karácsony alkotmányozási feladatokkal bízná meg. Viszont ő nem alkotmányjogász, de abban biztos, hogy ha győznek, akkor Polt Pétert azonnal leváltják.

Végül arra kérte támogatóit, hogy mindenki menjen el és szavazzon arra szövetségre, amelyet Karácsony Gergellyel közösen építenek. Egy közös győzelem után nincs vége a munkának. Az aktivistáknak már az is feladata kell, hogy legyen, juttassák el a legfontosabb információkat azokra a kicsi, információtól elzárt falvakba, amelyek csak a hazug kormány propagandát hallják. Fél év van arra, hogy az igazságot minden magyar postaládájába bedobják. A Fidesz ellen az igazság bizony az negatív kampánynak fog tűnni.

Orbán Viktor leváltását nem lehet csak az ellenzéki pártokra bízni. Ha az MMM önkéntesei jelentkeznek, akkor el lehet kerülni a választási csalást, mert sok helyen most úgy tűnt, nem lesz elég szavazatszámláló, aztán persze ez nem következett be, de ne hagyjuk, hogy jövő tavaszra is előálljon ugyanez a helyzet.

Meg fogják keresni a választási csalások kitervelőit és egymillió forint nyomravezetői díjat kap, az, aki segít felderíteni ezeknek a csalásoknak a kiagyalóit.

Sok támogatói beszéd hangzott el

A Mindenki Magyarországa Mozgalom gyűlésén elsőként az egyik hódmezővásárhelyi aktivista beszélt. Mint mondta, a 2018-as időközi polgármester választáson a vásáhelyiek változást akartak. Márki-Zay Péter pedig az utcán beszélgetve sokak véleményét meghallgatta. Ezzel hitelessé vált, és kis városban gyakorlatilag mindent tudni lehetett róla. Megszólalásai kiegyensúlyozottak voltak, túlzásoktól mentes. Ez is hozzájárult, hogy akkor győzött Hódmezővásárhelyen. Márki-Zay az a politikus, aki elismeri azt is, ami a mostani kormány tevékenységéből támogatható. Például elismeri a közmunka érvényességét, a játékgépek kitiltását a szórakozóhelyekről, illetve a kormány családtámogatási rendszerének néhány elemét.

Felolvasták Kőszeg Ferenc, egykori szabaddemokrata képviselő levelét, amelyben hangsúlyozta, hogy a második fordulóban nem Márki-Zaynak kellene visszalépnie. A két jelöltnek először meg kellene állapodnia az együttes, követendő stratégiáról és így kell nekifutni a második fordulónak.

Molnár Tibor Keszthelyről érkezett jelölt tapasztalatairól beszélt. Mint mondta, azért becsüli Márki-Zayt, mert a társadalom minden rétegét képes megszólítani. Felhívta párttársai figyelmét, hogy ne kövessék el ugyanazokat a hibákat, mint az évekkel ezelőtt, hasonló lelkesedéssel indult Együtt mozgalom elkövetett és aminek nyomán el is tűnt a politikai palettáról.

Egy Fejér megyei roma jelölt arra utalt, hogy Magyarországon is sokféle kisebbség él és nem szabad megengedni, hogy bárki bárkivel összefeszüljön, még akkor sem, ha a jelenlegi kormányzati politika mindig valamilyen ellenségképet igyekszik kreálni belőlük. Együtt kell feloldani a roma és nem roma magyarok közötti

Szalma Botond, volt KDNP-s képviselő azt hangsúlyozta, a lényeg az, hogy akik itt vannak, azok összetartoznak és azért gyűltek most össze, hogy azt hangsúlyozzák: győzni kell!

Vissy Piroska, a hegyvidéki jelölt arra utalt, hogy az MMM Dobrev Klárától azt várja el, hogy tisztázza, miként viszonyul a 2010 előtt történtekhez. Illetve el kell ismernie a DK-nak és Dobrev Klárának is a 2010 előtt elkövetett hibákat.

Hadházy Ákos levelében azt írta: a zuglóiak az előválasztáson megüzenték, hogy változásokat akarnak, elég a korrupcióból és felelősségre kell vonni a bűnösöket. Minél több embert kell meggyőzni, hogy a politika vitákról és kompromisszumokról szól, ez nem jelent gondot. A 2022-es győzelem attól függ, lesz 20 ezer aktivistánk, akik eljutnának a legkisebb településekre és az ott élőket is megismertetik az ellenzéki elképzelésekről.

Lukácsi Katalin, az MMM elnökségi tagja Semjén Zsolttól idézett. Eszerint 2018 előtt azt mondta. ha mind darabokban vagyunk és ők egységesek, akkor vesztünk. Ha mi egységesek vagyunk és ők darabokban, akkor nyerünk. És ezt kell követnie az ellenzéknek is. Lukácsi olyan kormányfőt szeretne, mint Márki-Zay, aki szeret vitatkozni, tűri a kritikát, de van mindenről saját véleménye. Lukácsi szerint össze kell fogni az ellenzéknek és el kell zavarni a magyar történelem legkorruptabb kormányát.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke azért fogadta el Márki-Zay meghívását, mert tudja: barátok közé jött, annak ellenére, hogy Karácsony Gergelyt támogatja. Meggyőződése, hogy a pártok között hidat kell képezni, ugyanúgy, mint a miniszterelnök-jelöltek támogatói között is hidat kell építeni. Vannak, akik bűnnek tartják, hogy ha Márki-Zay Péter beszélget Karácsony Gergellyel. Szabó Tímea úgy vélte, mindkét politikus elkötelezett nem csak a kormányváltás, hanem a rendszerváltás mellett is és mindketten elkötelezettek amellett, hogy nincs visszatérés a 2010 előtti politizáláshoz. És a kormányváltást csak akkor lehet végrehajtani, ha összes ellenzéki erő összefog és közösen törnek győzelemre.

Szentiványi István az Új Világ Néppárt képviseletében beszélt és mondta, hogy örülnek, amiért közösen működhettek együtt az előválasztás eddigi idején. Utalt arra is, hogy Márki-Zay Péter újabb sikert ért el, hiszen 2018-ban győzött Vásárhelyen. Ennek titka a széles összefogás volt, illetve alkalmas és rátermett jelöltekre van szükség és Márki-Zay ilyen ember. Ahogyan felszabadította a helyi urak hatalma alól Hódmezővásárhelyt, úgy kell az oligarcháktól megtisztítani az országot.

Gyurcsik Ádám egy 21 éves egyetemista, aki a Minden Fiatal Magyarországa elnöke. Elmesélte, hogy az előválasztás első fordulója lehetőséget adott sok szavazónak. és az összefogás eredményeként olyan ember lett az egyik kormányfő-jelölt, akit a fiatal generáció elsöprő többséggel támogat. Továbbra is kérte generációjának tagjait, hogy támogassák Márki-Zayt, mert másnak nincs esélye, hogy legyőzze Orbán Viktort.

Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere gratulált Márki-Zaynak az elért sikerhez. Felemlegette a két évvel ezelőtti előválasztást, ahol mindenki az ellenfelét támogatta, de a végén ő futott be. Ő maga Karácsony Gergelyre szavazott, de ugyanakkor következetesen támogatja a korrupció ellenes harcot, aminek nálunk Márki-Zayt tartja annak egyik ikonikus alakjának. Ezért örül, hogy Márki-Zay és Karácsony megállapodást kötött, mert így vélhetően a legtöbb támogatóval rendelkező miniszterelnök-jelölt veszi fel a harcot Orbán Viktorral. Baranyi óva int attól, hogy az ellenzék egymást ócsárolja, a hazugság színe ugyanis ma narancssárga Magyarországon. Szerinte az előválasztás közvélemény kutatásai bizonytalanok, és ezt bizonyítja Márki-Zay bravúros eredménye.

Bana Tibor, volt jobbikos képviselő, aki a Vas megyei 3-as számú választási körzetet nyerte. Abban a körzetben Márki-Zay Péter győzött, csakúgy mint Szentgotthárdon. A körmendiek üzenete, amit körzetéből hozott, hogy Márki-Zaynak kell indulnia miniszterelnök-jelöltként. Az ország nyugati részén élők is őt tartják a korrupció elleni fellépés leghatékonyabb fegyverének, érkezzen az bármelyik oldalról.

(Borítókép: Márki-Zay Péter. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)