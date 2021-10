Moby Dicket találtak egy csongrádi tanyán

Kannabisz-ültetvényre bukkantak a rendőrök egy Csongrád-Csanád megyei ingatlanon – közölte a rendőrség. A tulajdonos elfogásakor derült ki, hogy egy közeli tanya fóliasátra alatt a férfi féltestvére is Moby Dicket nevelget. A speciálisan óriásnövénynek fejlesztett kannabisz kiterjedését és méretét jellemzi, hogy a testvérpártól lefoglalt húsz tő súlya elérte a 151 kilogrammot.

A nyomozók kábítószer birtoklása miatt csütörtökön az ingatlanán fogtak el egy 52 éves férfit. A kertjében felállított fóliasátrakban 16 tő kábítószergyanús növényt találtak. Cs. Ferenc nem tagadta, hogy tiltott növényt termeszt, bár állítása szerint a kivont hatóanyagból előállított olajjal pusztán a saját szükségletét elégítette ki. Ennek kissé ellentmondott, hogy évek óta nem volt bejelentett jövedelme, ugyanakkor több százezer forint készpénz, nagy értékű motorkerékpár és elektromos kerékpár volt a birtokában.

Egy néhány percnyire található tanyán a gyanúsított féltestvérét is elfogták. A kertben itt is fóliával letakart sátorváz állt. Az ott nevelt négy tő kannabisz ugyancsak a Moby Dickek kifejlett példányai voltak. Összesen 32,424 kilogrammnyi növényt foglaltak le a rendőrök, és itt is találtak a porciózáshoz használatos mérleget. A 47 éves férfi nem tagadta a fogyasztást, de testvéréhez hasonlóan azt állította, hogy csak saját magának termesztett.

Az 52 éves Cs. Ferencet bűnügyi őrizetbe vették a rendőrök, féltestvére a gyanúsítás terhe mellett szabadlábon védekezik.