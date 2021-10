Dobrev Klára szeretné, ha minden jelölttársa érezné a felelősséget

Dobrev Klára hangsúlyozta: az ellenzéknek együtt kell legyőznie Orbán Viktort, és az előválasztáson győztes csapat lesz az ellenzék sikerének a záloga. Az ellenzék közös jelöltjeit a „mi bajnokainknak nevezte”, és ígéretet tett rá, hogy személy szerint is támogatni fogja őket.

A DK miniszterelnök-jelöltje kijelentette, neki és a többi jelölttársának is az lesz a feladata, hogy segítsék az ellenzék közös jelöltjeit, bármi is lesz az előválasztás második fordulójának az eredménye.

Együtt fogunk dolgozni és együtt fogunk küzdeni Orbán rendszere ellen

– jelentette ki.

Az első forduló tapasztalataként Dobrev Klára kifejtette: látható, hogy nem lehet győzni és megszólítani az embereket csak a fővárosból, vagy csak kisvárosokból, minden demokratikus Magyarországot akaró emberre szükség van.

Arról is beszélt a DK választókerületi elnökei előtt, hogy ne csak áprilisig gondolkodjanak, a választással nem befejeződik majd az ellenzék feladata, hanem nehezebb lesz. „Nagyon sok dolga lesz mindannyiunknak, akik egy európai demokratikus köztársaságot akarnak” – tette hozzá.

Azt is mondta, hogy mindenki maradjon erős és elszánt a győzelem után is, mert csak akkor tudják Orbán Viktor rendszerét lerombolni, és megakadályozni, hogy visszatérjen. „Mert nekünk ez a célunk” – jelentette ki.

Dobrev Klára rámutatott, hogy ha nyer az ellenzék, akkor közösen kell kormányozniuk, ehhez pedig erő, határozottság, alázat és megértés kell. Érzi ennek a felelősségét, és szeretné, ha minden jelölttársa ugyanezt érezné.

Kiemelte: az ellenzéki pártokon múlik, hogy a szövetséget megtartsák, lehet vitatkozni, néha veszekedni is, ahogy a legjobb családban is szokás, de megalázni egymást, és karaktergyilkos kampányt folytatni a másik ellen, nem szabad. Dobrev Klára leszögezte: ő nem tette eddig sem, és ezután sem fog ilyet tenni.

A következő két hét előválasztási kampányáról azt mondta: egyszerű a stratégiája, ugyanazt fogja csinálni, mint eddig, meghallgatja az emberek problémáját.

Sok ezer emberrel találkozott az elmúlt időszakban, sok problémát hallott, és sok feladattal szembesült. Ezeket alaposan végigbeszélte szakértőkkel, szakmai szervezetekkel. Most új országjárásra indul, visszatér sok helyre ahol már volt, csak most válaszokkal és megoldásokkal. „A megoldások országjárása lesz” – jelentette ki Dobrev Klára.

A miniszterelnök-jelölti előválasztás első fordulóját Dobrev Klára nyerte meg, aki csütörtök esti eredményértékelő sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a változás elkezdődött.

A változás az elmúlt hetekben kezdődött el és folytatódik. Meg nem állunk addig, amíg jövő április után azt nem mondhatjuk, hogy egy európai demokratikus magyar köztársaságban élünk. Ez a cél vezérel

– fogalmazott a DK miniszterelnök-jelöltje.

Karácsony Gergelynek arra a kijelentésére, hogy miért ne lehetne leendő kormánya külügyminisztere, Dobrev Klára egy vasárnapi Facebook-bejegyzésében azt írta:

Most a munkának van itt az ideje, pozíciók osztogatásával még ráérünk.

Hozzátette: fél éve járja az országot és ezt fogja tenni a következő fél évben is, hogy minél több emberhez vihesse el személyesen a hitet, a reményt, és a változás üzenetét. A DK miniszterelnök-jelöltje úgy értékelte: ennek nagy szerepe volt az első fordulón szerzett eredményében is, és meggyőződése, hogy ez kell majd a kormányváltáshoz is.

Ha elvégeztük a munkát, akkor lehet majd arról beszélni, hogy ki hol lesz a legjobb helyen a következő kormányban, erről azonban nem dönthet egyszemélyben a miniszterelnök. Erő és alázat együtt kell a sikeres koalíciós kormányzáshoz. Erő a Fidesszel szemben és türelem, megértés a koalíciós partnerekkel

– írta Dobrev Klára.

Nem említve a formálódó Karácsony–Márki-Zay összefogást, hétfői bejegyzésében úgy fogalmazott:

Nekem nincs bonyolult stratégiám a második fordulóra.

Dobrev Klára azt ígérte, hogy az előválasztás második fordulójába válaszokkal tér vissza oda, ahol kérdéseket kapott, és megoldással tér vissza oda, ahol problémával találkozott.

Ez már nem a problémák, hanem a megoldások országjárása lesz. Tudom a dolgom, és felkészültem a kormányzásra. Megoldjuk, Magyarország! Szavazzatok rám az ellenzéki előválasztás második fordulójában!

– olvasható a DK miniszterelnök-jelöltjének hétfői bejegyzésében.