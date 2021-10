Lemond Szabó Bálint, mert parlamenti képviselő szeretne lenni

Indulni akar az országgyűlési választásokon, ezért lemond szegedi önkormányzati képviselői mandátumáról Szabó Bálint. Azt is elmondta, a Csongrád-Csanád megye 2-es körzetében akar indulni, és szerinte nem lehet egy fenékkel két lovon is ülni, nem férne bele az neki, hogy önkormányzati képviselőként is dolgozzon, és közben a parlamenti jelölti karrierjét is építse –írja a szeged.hu.

A lap szerint azonban más lehet Szabó döntésének hátterében, több kellemetlen ügybe is belekeveredett.

Az év elején például azt állította, hogy elrabolták. Aztán előkerült. Csakhogy nyomozás zajlik ellene emiatt, a hatóság félrevezetésének és hamis tanúzás gyanúja miatt.

A másik dolog, ami indokolhatja Szabó Bálint lemondását a szeged.hu szerint, hogy felfüggesztett börtönbüntetés elé néz amiatt, hogy fél éve órákra megbénította az Anna-kúti kereszteződésben a közösségi közlekedést azzal, hogy a villamossínekre állt az autójával.

Bár az is lehet, hogy komolyan gondolja a parlamenti képviselőséget, legalábbis Facebook-oldalán mindenképpen.