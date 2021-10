Szentgyörgyvölgyi Péter a pajtában alszik, barátja építkezett a földjére

Állami támogatásban is részesült a Kisfaludy-program keretén belül az a panzió, amely Szentgyörgyvölgyi Péter V. kerületi fideszes polgármester bakonybéli birtokán áll. A vendégháznak azonban nem a politikus, hanem egy gyerekkori barátja a tulajdonosa, így aztán Szentgyörgyvölgyi vagyonnyilatkozatában sem szerepel – írja a 24.hu.

A lap elérte telefonon az N. T. néven hivatkozott barátot, aki megerősítette, hogy ő a tulajdonosa az említett panziónak. Elmondása szerint azért építkezett Szentgyörgyvölgyi Péter birtokára, mert neki nem volt földje. A fideszes polgármesternek azonban bőven akad, így földbérléssel oldották meg a kérdést. A panzió alatti és körülötti területet jelképes áron bérli a politikustól – tette hozzá.

N. T. állítása szerint egyébként Szentgyörgyvölgyi Péter nem is használja a vendégházat, az ő lakrésze ugyanis a vendégház melletti pajta végében van kialakítva.

A gyerekkori barát arról is beszélt, hogy segít a birtok körüli ügyekben és a fideszes politikus lovainak gondozásában, elmondása szerint teljesen ingyen. A vendégházat azért nem hirdeti érdemben a különböző szálláshely-oldalakon, mert korábban rossz tapasztalatai voltak bizonyos csapatokkal, a vendégek nagy része pedig most már visszatérő, vagy olyan, akinek az ismerőse ajánlotta.

A lap ezúttal is kereste az V. kerületi polgármestert, egyebek között azzal, hogy tényleg a pajtában alszik-e ottlétekor, s hogy mennyi bérleti díjat kap N. T.-től, ugyanis ez a pénz nem szerepel a vagyonnyilatkozatában, pedig a bérleti díjból történő bevétel adóköteles. A földhasználati jogot 2014-ben jegyezték be, ez alapján pedig Szentgyörgyvölgyi Péternek hét éve fizethetnek bérleti díjat anélkül, hogy azt a vagyonnyilatkozatában jelezte volna. Érdemi választ nem kaptak, az önkormányzat annyit közölt, hogy a politikus a vagyonnyilatkozatát „pontosan és szabályosan” töltötte ki.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter birtokgyarapodása is felvet kérdéseket. A Momentum feljelentést is tett az ügyben, amit a rendőrség a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak továbbított, ott pedig gyorsan el is utasították.