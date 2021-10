Galambos Lajos és felesége elosztotta a több száz milliós vagyont

Mint azt már megírtuk, Galambos Lajost első fokon a bíróság közműcsalás miatt 2 év 10 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte. A bírósági eljárás hét évig tartott. A tárgyaláson az előadóművész nem jelent meg, ítélethirdetéskor a nagymamája sírjánál keresett lelki vigaszt.

Lajcsi nem tartja magát bűnösnek, és az Index Sunday Brunch című műsorában elmondta: ha valamit rá dobnak, megpróbál védekezni. Amíg ereje engedi, nem kiabálja, de hangoztatni mindenképpen fogja a saját igazát – tette hozzá.

A bírósági eljárás, többek között a 124 börtönben töltött nap a családját is megviselte. Felesége, akit felmentett a közműcsalási ügyben a bíróság, már egy ideje elköltözött tőle, néhány napja pedig a trombitás bejelentette, hogy hét év után megválnak egymástól.

Lajcsi családja több száz millió forintos vagyonnal rendelkezik, a Blikk pedig úgy tudja, hogy feleségével sikerült békésen megegyezniük az elosztásról.

A múlt hét végén született meg ügyvédek segítségével az a szerződés, amely megszünteti a házassági közös vagyont. Lajcsi gálánsan kifizette Bogit, könnyen megegyeztek, és mindketten aláírták a dokumentumot

– mondta a lapnak a család egyik ismerőse. A cégügyekben is sikerült megegyezniük, ahogy az ingóságokban is. Lajcsi marad a 130 hektáros boldogasszonypusztai birtokon, amelyhez őspark, halastó, csónakház is tartozik. Maga a villa 17 szobás, plusz 5 szobás vendégház és személyzeti épület is található rajta. A zenész korábban 2,6 milliárd forintért is hirdette külföldi oldalakon, ám nem talált vevőre.

A válás után Lajcsi marad a boldogasszonypusztai birtokon, ami a gyerekeknek is örökké az otthona marad, Bogi pedig a birtoktól nem messze épít egy Dunára néző, panorámás, gyönyörű házat

– árulta el az informátor.