Egy világhálón talált hirdetésben többek között azt állítják, hogy a körömgomba halált okozhat, persze megoldást is kínálnak ellenne. Az erősen félrevezető anyagot az RTL Klub Fókusz című műsorának riportere, Jász Zolán vette észre a világhálón.

Magyarországon a világon az egyik legmagasabb a körömgomba okozta halálozás aránya. Minden fertőzött ember 10-14 éven belül meghalt

– írják a csalók a külföldi domain néven bejegyzett oldalon, majd a hosszan tartó félelemkeltés és a minden tényt nélkülöző állítások után reményt keltően elmondják, hogy van megoldás, csak a cég által forgalmazott szert kell hozzá megvenni.

A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának orvosa, Sárdy Miklós szerint a hirdetésben felsoroltak közül egy szó sem igaz és sajnos számos ilyennel találkozik az interneten. Az álhirdetésben Sáros Emmára mint szakértőre hivatkoznak, akiről azt állítják, hogy egy budapesti dermatológiai klinika munkatársa, ám az SE orvosa ezt is cáfolja.

A hölgy arcára számos találat van az interneten, Olaszországban Daniela Biondi, Lengyelországban Wioletta Kwansniewska, illetve Bulgáriában Stella Lazarova, míg Oroszországban Muszijana Natalia Alekszavna néven a szakértője a halálos bőrgombának.

A honlapot oldalt működtető cégről sem lehet információt szerezni, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője, Kispál Edit szerint az ilyen oldalakat messziről el kell kerülni, hiszen egy webshop felületén a kapcsolatfülre kattintás után cégnévnek, egy ahhoz tartozó címnek, cégjegyzékszámnak is ott kell lennie. Amennyiben csak egy e-mail-cím vagy telefonszámot tüntetnek fel a szakértő szerint kétséges az oldal, arról is beszélt a szóvivő, hogy és az ilyen fajta átverésekért több év letöltendő börtönbüntetés is kiszabható.